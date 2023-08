Zentek firma parceria com Europ para ofertar serviços para vida digital

A Zentek – insurtech focada em estreitar a relação entre o cliente e a marca por meio de tecnologia, assistências e seguros inteligentes – e a Europ Assistance Brasil (EABR), uma das principais empresas de assistência do país, juntaram forças para levar aos clientes uma nova geração de serviços voltados a vida digital.

Pelo acordo, a Europ Assistance comercializará neste primeiro momento dois produtos desenvolvidos pela Zentek: o Casa Conectada e o Gestor da Vida Digital. O primeiro deles é um serviço que ajuda escolher, configurar e atualizar dispositivos inteligentes para o seu dia a dia. Uma das principais vantagens é a possibilidade de contar com suporte remoto ou presencial para solução de qualquer problema nesse segmento.

O Casa Conectada favorece a otimização e performance de diferentes programas; amplia as possibilidades que os dispositivos oferecem; torna a casa mais inteligente (smart home) através de câmeras de segurança, termostatos e sistemas de iluminação; e aumenta a cyber segurança com a instalação de antivírus, configuração de redes seguras e solução de problemas de segurança.

Já o Gestor de Vida Digital é um produto voltado a proteção de todo patrimônio virtual – conteúdos, informações e dados – gerados ao longo da vida do cliente. Para se ter uma ideia, uma pessoa produz, em média, 3.485 Terabyts de dados o longo de 65 anos. Além disso, ele ajuda também na gestão e transferência de ativos digitais após a morte do usuário, diminuindo o estresse e a burocracia para os familiares.

Através desse serviço é possível preservar a herança digital armazenando dados sensíveis; recuperar e restaurar dados e senhas; remover conteúdos não autorizados da internet; e fazer uma investigação completa da Deep e Dark Web.

“São dois produtos inovadores e muito diferentes daqueles tradicionais serviços de assistência que hoje temos à disposição no mercado. Esse é o primeiro acordo que estamos firmando com uma das principais empresas do setor e esperamos fechar outros para ajudar no aprimoramento do mercado de assistências, levando outras formas de proteção para diferentes públicos”, afirma o CEO da Zentek, Ailton Cardozo.

“A Europ Assistance enxerga o mercado de maneira muito similar a Zentek. Nós entendemos que a oferta de produtos e soluções de assistência não deve se limitar apenas as pessoas que já possuem seguro, mas deve envolver principalmente quem precisa de proteção e não encontra opções no mercado, seja por conta do preço ou pela cobertura oferecida. Por isso, é fundamental ofertar novos serviços, especialmente os voltados à vida digital”, reforça Rogerio Guandalini, diretor Comercial e Marketing da EABR.

K.L.

Revista Apólice