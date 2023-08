Swiss Re registra lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no primeiro semestre de 2023

Em comunicado divulgado hoje, na Suíca, a Swiss Re registrou um lucro de US$ 804 milhões no segundo trimestre de 2023, resultando em um lucro líquido de US$ 1,4 bilhão e um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 22,8% no primeiro semestre do ano. Todos os negócios contribuíram para o sólido resultado. A Swiss Re mantém sua orientação para metas para o ano inteiro.

O CEO do Swiss Re Group, Christian Mumenthaler, disse: “O resultado geral no primeiro semestre de 2023 reflete o bom posicionamento da Swiss Re, bem como a qualidade de nossos novos negócios. O desempenho da P&C Re e Corporate Solutions contribuiu para uma sólida segundo quarto.”

O Diretor Financeiro do Grupo Swiss Re, John Dacey, disse: “Apesar da volatilidade macroeconômica, as taxas de juros mais altas e o aumento constante da receita recorrente contribuíram para um melhor resultado do investimento. Mantivemos nossa posição de capital muito forte, o que nos permite aproveitar oportunidades de negócios atraentes.”

Lucro líquido semestral aumenta em US$ 1,3 bilhão em relação ao ano anterior

A Swiss Re reportou um lucro líquido de US$ 1,4 bilhão e um ROE de 22,8% no primeiro semestre de 2023, em comparação com um lucro líquido de US$ 157 milhões e um ROE de 1,6% no mesmo período de 2022. Principais fatores para esse resultado foram contidas perdas por catástrofes naturais no primeiro semestre do ano, o desempenho da L&H Re voltando aos níveis pré-pandêmicos e um forte resultado para Soluções Corporativas.

Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de comissões para o Grupo aumentaram 4,4%, para US$ 22,1 bilhões, em comparação com US$ 21,2 bilhões no mesmo período do ano anterior. A taxas de câmbio constantes, os prêmios líquidos ganhos e as receitas de comissões cresceram 6,6%.

O retorno dos investimentos do Grupo foi de 2,8%, ante 1,2% no primeiro semestre do ano passado. O ROI continua a se beneficiar de uma receita mais alta com o rendimento da renda recorrente aumentando para 3,3%, acima dos 2,6% no ano de 2022. Os investimentos durante o segundo trimestre de 2023 contribuíram para um rendimento de reinvestimento de renda fixa de 4,6%.

A posição de capital da Swiss Re permaneceu muito forte, com o índice do Grupo Swiss Solvency Test (SST) bem acima da meta de 200–250%.

Área de P&C Re se beneficia da queda de catástrofes naturais no segundo trimestre

A P&C Re reportou um lucro líquido de US$ 904 milhões no primeiro semestre de 2023, em comparação com US$ 316 milhões no mesmo período de 2022. Esse aumento foi impulsionado por um sólido resultado de investimento e baixo nível de sinistros de grandes catástrofes naturais no segundo trimestre .

As grandes perdas por catástrofes naturais de US$ 634 milhões no primeiro semestre de 2023 estão relacionadas ao terremoto na Turquia e na Síria, ciclone Gabrielle e inundações na Nova Zelândia, todos ocorridos no primeiro trimestre. As grandes perdas causadas pelo homem totalizaram US$ 76 milhões no primeiro semestre de 2023.

Os prêmios líquidos ganhos ficaram em US$ 11,4 bilhões, acima dos US$ 10,6 bilhões no período do ano anterior, refletindo o forte desempenho durante as renovações em janeiro e abril. Os prêmios líquidos ganhos cresceram 9,6% a taxas de câmbio constantes.

O índice combinado da P&C Re para o primeiro semestre de 2023 melhorou para 94,7%.

Renovações de P&C de julho bem-sucedidas

A P&C Re renovou contratos com US$ 4,3 bilhões em volume de prêmios de tratados em 1º de julho de 2023. No geral, a P&C Re alcançou um aumento de preço de 21% nesta rodada de renovação. Isso mais do que compensou as premissas de perda mais altas de 16%.

A receita da L&H Re retorna aos níveis pré-pandêmicos

A L&H Re registrou um lucro líquido de US$ 393 milhões no primeiro semestre de 2023, em comparação com um lucro líquido de US$ 2 milhões no mesmo período de 2022. Em comparação com o ano passado, a L&H Re também se beneficiou de sinistros menores de Covid-19 a partir de rendimentos de investimento mais elevados. No entanto, houve mortalidade elevada nos EUA desde os meses de inverno.

Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de comissões aumentaram ligeiramente para US$ 7,8 bilhões, de US$ 7,5 bilhões no mesmo período do ano passado. Os prêmios líquidos ganhos e as receitas de comissões aumentaram 6,4% a taxas de câmbio constantes.

A L&H Re continua a almejar um lucro líquido de aproximadamente US$ 900 milhões para 2023.

Corporate Solutions continua a entregar resultados sólidos

A Corporate Solutions reportou um lucro líquido de US$ 323 milhões no primeiro semestre de 2023, em comparação com US$ 220 milhões no mesmo período do ano anterior. Este forte resultado foi alcançado apesar do aumento da atividade de sinistros causados pelo homem no segundo trimestre de 2023, confirmando a maior resiliência do negócio e a subscrição disciplinada. Além disso, Corporate Solutions se beneficiou de maiores receitas de investimentos.

As grandes perdas provocadas pelo homem representaram sinistros de US$ 113 milhões no primeiro semestre de 2023, valor inferior ao do período do ano anterior, marcado por uma reserva significativa para a guerra na Ucrânia. As perdas por grandes catástrofes naturais também foram menores do que no mesmo período do ano passado, totalizando US$ 20 milhões.

Os prêmios líquidos ganhos diminuíram para US$ 2,6 bilhões no primeiro semestre de 2023, de US$ 2,9 bilhões no período do ano anterior, refletindo a venda parcial dos negócios da elipsLife em meados de 2022. A taxas de câmbio constantes e excluindo o impacto da venda da elipsLife, o aumento comparativo foi de 3,9%, impulsionado pelo crescimento de novos negócios em carteiras de foco selecionadas, parcialmente compensado por reduções conscientes nas linhas de responsabilidade profissional.

O índice combinado de Soluções Corporativas para o primeiro semestre de 2023 melhorou para 91,0%.

Panorama

O CEO do Grupo Swiss Re, Christian Mumenthaler, disse: “Uma maior consciência de risco e taxas de juros crescentes estão contribuindo para um mercado forte para nossa indústria. Ao entrarmos na segunda metade do ano, nossa transição para uma estrutura organizacional mais simples, que começamos implementação em abril de 2023, está bem encaminhado. Dada a contribuição positiva de todos os nossos principais negócios, estamos focados em atingir nossa meta de lucro de mais de US$ 3 bilhões para o ano.”