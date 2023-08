SulAmérica lança dois planos de saúde

Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, ter um plano de saúde é o terceiro maior desejo de consumo do brasileiro. A SulAmérica, com o propósito de trazer um leque de produtos e serviços que atendam às necessidades e demandas de seus clientes, acabou de lançar mais dois produtos em seu portfólio: o plano Direto Nacional e Especial Mais, ambos com cobertura nacional. O plano Direto Nacional terá foco em três importantes regiões: Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, enquanto o Especial Mais terá comercialização no Estado de São Paulo.

“Estamos iniciando com o Direto Nacional nessas três praças, mas o objetivo é expandir ainda mais a comercialização deste produto. Com ele, disponibilizamos uma opção de plano de saúde com rede de excelência e abrangência nacional, com valor competitivo. Já o Especial Mais vem a atender uma demanda importante de beneficiários em busca por serviços diferenciados. Pensando nisso, selecionamos prestadores de grande relevância, como o Vila Nova Star e o Laboratório Alta, para serem nossos parceiros no Especial Mais, além de muitos outros serviços. Contamos com a alta adesão do mercado a esta nova opção em nosso portfólio”, afirma Raquel Reis, CEO Saúde & Odonto da seguradora

Os novos planos da SulAmérica chegam ao mercado com preços competitivos. O Direto Nacional está disponível a partir de R$ 279,71 reais em São Paulo, R$ 211,96 no Rio de Janeiro e a partir de R$ 199,53 em Fortaleza; o Especial Mais está disponível a partir de R$ 559,18. A rede foi cuidadosamente selecionada para os atendimentos ambulatoriais e hospitalares, com a Rede D’Or como forte parceira.

Além disso, os beneficiários do Direto Nacional e do Especial Mais contam com todos os serviços digitais que promovem facilidade e agilidade no acesso a saúde: agendamento de consultas médicas, consultas online imediatas ou agendas em diversas especialidades, recebimento de prescrição de medicamentos, guia de exames e atestados.

Estados atendidos pelo Direto Nacional

São contemplados com o Direto Nacional os municípios fluminenses, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti, Mesquita e Nilópolis. Já entre os municípios cearenses, estão Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Maranguape, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Pacajus, Itaitinga, Horizonte, Cascavel, Paracuru, Pindoretama, Redenção, Guaiúba, Chorozinho, Barreira, Acarape e Palmácia.

No estado de São Paulo, as cidades abrangidas são Barueri, Diadema, Guarulhos, Jandira, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, São Paulo, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Arujá, Itapecerica da Serra, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra.

N.F.

Revista Apólice