Solera lança novo Baremo com veículos elétricos e híbridos em sua base de dados

A Solera, líder global no ciclo de vida veicular, está implantando em seus clientes no país, seguradoras e oficinas, um Baremo unificado, repleto de novidades que trarão ainda mais produtividade e consensos na regulação e gestão de sinistros automotivos.



Seguindo uma demanda tanto das companhias de seguros quanto das reparadoras, a Solera Brasil está atualizando os tempos de mão de obra e pintura em todas as suas plataformas de orçamentação.



Na prática, significa gerar referências mais técnicas para a interação entre as seguradoras e oficinas, com a segurança de se basear em tempos mais acurados. Tudo graças à ciência da reparação que é o grande diferencial desse sistema.



Uma das novidades exclusivas do Baremo da Solera é que agora o cálculo do material de pintura terá como base o tipo de dano e de pintura de cada reparo, sendo apresentado separadamente em todos os orçamentos.



A mudança passou a valer em 3 de agosto.



ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

Comprovando a vanguarda em inovação tecnológica que caracteriza a marca Solera mundialmente, esse Baremo também será o único a contemplar com abrangência significativa veículos elétricos e híbridos.



Para se ter uma ideia, em se tratando dos modelos híbridos, o Baremo da Solera terá os tempos de 62% dos veículos disponíveis no mercado brasileiro.



Essa disponibilidade vem ao encontro da maior presença desse tipo de veículos nas ruas brasileiras, que cada vez mais estão chegando às oficinas. É também prova da parceria intensa entre a Solera Brasil e as principais montadoras que atuam no país.