Sindseg/SC: Faltam 15 dias para o Almoço do Mercado Segurador Catarinense

No dia 22 de agosto, terça-feira, o Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina – Sindseg/SC realizará mais uma edição do Almoço do Mercado Segurador Catarinense, na Casa de Eventos Moinho do Vale, em Blumenau/SC. O objetivo do evento é proporcionar um momento de networking e criação de novas parcerias.

Para incrementar ainda mais o evento, o presidente da FenaPrevi – Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, Dr. Edson Franco, fará palestra sobre ‘Longevidade: abordando dados populacionais e os desafios do mercado de vida e previdência privada’.

O evento, conta também com o apoio do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de Santa Catarina – SincorSC.

Os interessados em participar podem realizar as inscrições através deste link ou confirmar presença pelo telefone 47 3322 6067.

Serviço:

Evento: Almoço do Mercado Segurador Catarinense

Data: 22/08 (terça-feira)

Talher: R$ 81,00 (não incluso bebida)