Sincor-AM/RR alerta população sobre os riscos da proteção veicular irregular

O Sindicato dos Corretores de Seguros no Amazonas e Roraima (Sincor-AM/RR) iniciou campanha de conscientização sobre um tema que tem preocupado não apenas a entidade, mas toda a sociedade: a proteção veicular e os riscos envolvidos nessa prática.

Diferente do seguro auto, que só pode ser oferecido por empresas fiscalizadas e aprovadas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), a proteção veicular não é supervisionada por nenhum órgão ou agência específica do governo. Esse é um serviço fornecido por empresas sem fins lucrativos, como cooperativas e associações.

Nesse modelo de serviço, os contratantes concordam em assumir riscos compartilhados, ou seja, é preciso pagar um valor mensalmente para ter direito às coberturas negociadas. Em caso de sinistro, o dinheiro para consertar o veículo é retirado de um fundo mantido tanto com o valor das mensalidades como também pela cooperativa. Se o montante guardado não for o bastante, todos que pertencem ao grupo precisam arcar com o excedente.

“É fundamental que todos estejamos cientes dos impactos negativos que a proteção veicular irregular pode causar não apenas aos consumidores, mas também ao mercado de seguros como um todo”, afirma Erico Parente, presidente do Sincor-AM/RR. A falta de regulamentação e controle adequados nesse setor traz inúmeros riscos, tanto para os associados do Sincor-AM/RR quanto para a sociedade em geral.

É importante ressaltar que a proteção veicular oferecida por associações não possui a mesma segurança e garantias que um seguro devidamente regulamentado. “A ausência de uma fiscalização adequada pode resultar em problemas como falta de indenização em caso de sinistros, ausência de cobertura em situações específicas e até mesmo a falência da associação, deixando os associados desprotegidos”, explica.

O presidente do Sincor-AM/RR enfatiza que os corretores de seguros, como representantes legítimos do mercado de seguros, têm o compromisso de zelar pela segurança e bem-estar dos clientes. “É por isso que defendemos a contratação de seguros regulamentados e de empresas idôneas, que ofereçam cobertura completa e confiável”.

O Sincor-AM/RR convida corretores de todo o Brasil, bem como as demais empresas do setor, a unirem forças para conscientizar os consumidores sobre os riscos da proteção veicular irregular. “Vamos trabalhar juntos para promover a importância da contratação de seguros legítimos, que oferecem proteção real e confiável para os veículos e seus proprietários”, conclama Parente.

“Contem com o apoio do Sincor-AM/RR para divulgar informações e esclarecimentos sobre o tema, visando garantir a segurança e tranquilidade dos nossos clientes. Juntos, podemos contribuir para um mercado de seguros mais ético, seguro e confiável”, finaliza.