Sabemi anuncia parceria com Inter Risk Services e Austral RE 

Dando sequência à consolidação da marca por meio da estruturação dos seus canais de distribuição e da ampliação do seu portfólio, a Sabemi Seguradora fechou uma parceria com duas empresas de peso no mercado de seguros: a Inter Risk Services, broker corretor do Grupo AMWINS, e a Austral RE, plataforma de subscrição e tecnologia. Ambas reforçarão a estratégia da companhia de diversificar a sua oferta de modalidades de seguros e investir na abertura de novos canais.

“Estamos muito felizes em estar ao lado de parceiros tão relevantes e reconhecidos no setor, que, certamente, contribuirão para a nossa estratégia de expansão e consolidação da marca”, comemora a coordenadora de subscrição de riscos de seguros da seguradora, Eneida Justen Monteiro.

Parte do Grupo AMWINS, que hoje é o maior wholesale broker dos Estados Unidos, e entre os 15 maiores distribuidores de seguros e benefícios do mundo, a Inter Risk Services atua na integração das áreas de seguro e resseguro. Com mais de 40 anos de experiência nos mais diversos tipos de eventos, a empresa se destaca pela proximidade com os resseguradores, seguradores, ajustadores e vistoriadores, o que permite oferecer serviços diferenciados de consultoria e gestão de sinistros.

A parceria com a Sabemi visa dar ainda mais segurança às operações por meio do resseguro, uma importante ferramenta para a colocação de riscos, especialmente os mais complexos. “Por meio do resseguro, damos suporte ao mercado segurador, quando necessário, fornecendo cobertura para riscos mais vultosos ou eventos catastróficos. Ele também é utilizado para a cobertura de riscos mais específicos, ou, então, para ampliação da capacidade de uma seguradora, por exemplo, otimizando a utilização do capital investido e acelerando o processo de crescimento do negócio”, explica a gerente de Resseguros da Inter Risk, Cristina Vieira. No Brasil, a empresa opera no RJ, mas atua em 12 países e conta com 118 escritórios, onde trabalham mais de 7 mil profissionais.

A parceria com a Austral RE será para a utilização da plataforma destinada à subscrição de riscos de forma ágil, econômica e eficiente. O L.U.A. (Life Underwriting Assessment) reúne, em só lugar, várias ferramentas de subscrição: modelos preditivos, subscrição automática, entrevistas de subscrição, exames e parecer médico. Os dados de todos os proponentes ficam centralizados e os fluxos distribuem os casos de maneira autônoma. “O L.U.A. utiliza tecnologia para melhorar a qualidade das análises, impactando, de forma positiva, a rotina dos nossos clientes”, destaca a diretora de Subscrição de Vida e Saúde da Austral RE, Alessandra Monteiro.

O sistema possui um banco de riscos, com quadros clínicos de riscos de vida, todos com identificadores únicos que permitem que todo dado médico permaneça sempre interpretável e estruturado para gerar estatísticas, e um manual de subscrição a um clique de distância, além de regras automatizáveis de subscrição para questionários dinâmicos (incluindo riscos médicos, de estilo de vida, esportes e profissão).

N.F.

Revista Apólice