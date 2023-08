Quanto custa o seguro dos carros mais vendidos no Brasil em julho de 2023?

A Minuto Seguros, uma empresa Creditas, divulga o seu levantamento mensal do valor do seguro dos carros mais vendidos do país. Em julho, foi registrado um leve aumento de 1,8% nos valores para o perfil masculino, enquanto o perfil feminino registrou uma queda de 5,5%. O ranking abrange 11 capitais brasileiras e é elaborado de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Entre os destaques do mês, estão:

A localidade com os menores preços médios para o perfil masculino, dentre os 10 modelos analisados, foi Florianópolis, onde o valor é R$ 2.965,89 (-2,3%). Para o perfil feminino, a capital foi Curitiba, onde o custo é de R$ 2.193,09 (-33,3%).

O Rio de Janeiro obteve os maiores preços médios no perfil masculino: R$ 6.082,58 (+1,4%). Enquanto isso, Salvador liderou no perfil feminino: R$ 3.441,36 (+6,3%).

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.671,49 (+1,8%) para o perfil masculino, e R$ 2.771,28 (-5,5%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas dos valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

O Novo Polo Comfortline se mantém em primeiro na lista dos mais vendidos, registrando a maior queda em ambos os perfis. No masculino, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ 4.176,56 (-7%). Já no feminino, o preço médio é de R$ 2.343,67 (-17,3%).

A maior variação para o perfil masculino ocorre em Porto Alegre, onde o modelo alcançou R$ 4.175,12 (-12,6%), enquanto uma das maiores variações para o perfil feminino se dá em São Paulo, chegando a R$ 1.791,74 (-32,8%).

O Mobi Easy continua em quarto na lista e, apesar de registrar aumento em algumas capitais, tem uma queda na média dos preços dos perfis masculino e feminino. A maior variação em ambos os perfis se deu em Curitiba, onde chegou a R$ 3.839,26 (-21,2%) no perfil masculino, e R$ 1.580,46 (-35%) no perfil feminino.

O percentual de variação média para esse automóvel é de -1,7% para os homens e de -14,2% para as mulheres. A média dos valores é R$ 4.678,32 (masculino) e R$ 2.151,49 (feminino).

O Novo HB20 Sense, que sobe de sexto para o segundo modelo mais vendido do mês, também registra uma queda nos dois perfis. No perfil masculino, a média dos valores atinge R$ 3.717,99 (-4,4%). Já no perfil feminino, a média fica em R$ 2.521,43 (-6,5%).

A maior variação para o masculino é no Rio de Janeiro, onde chega a R$ 4.195,15 (-16,7%). Já no feminino, a variação mais expressiva se dá em Curitiba, onde o valor é de R$ 2.107,83 (-36,6%).

De acordo com Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, as cotações confirmam uma tendência de queda no valor das apólices. “Assim como vimos no mês passado, o valor das apólices para carros apresentaram queda em diversas localidades. Essa tendência também era esperada na análise de julho já que muitos carros populares contaram com desconto no seu valor, o que refletiu diretamente no preço do seguro”, destaca.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.