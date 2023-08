Prudential do Brasil anuncia nova VP de Parcerias Estratégicas Multicanais

A seguradora Prudential do Brasil anuncia Glaucia Smithson como a nova vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais. Com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros e resseguros, a executiva já passou por empresas como Allianz, Zurich, WTW e Itaú, em posições locais e regionais no Brasil, América Latina, Reino Unido e Europa. Glaucia chega à Prudential para o cargo ocupado interinamente pela atual CEO Patricia Freitas.

“Tenho orgulho de ingressar em uma companhia que tem como prioridade proteger vidas e o bem-estar das pessoas. Tenho certeza de que vamos continuar crescendo e obtendo sucesso em todo o país”, afirma Glaucia. A CEO Patricia Freitas, acrescenta: “Estou segura e confiante em ter a Glaucia em nossa equipe. Sua chegada fortalecerá ainda mais o nosso compromisso de ampliar o acesso à proteção financeira para todos os brasileiros”.



Glaucia é formada em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMS) e pós-graduada em Ciências Legais pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso e em Contract Law pela PUC de São Paulo. A executiva ainda possui MBA em Gerenciamento Estratégico pela UFMS e em Negócios Internacionais pela Maastricht School of Management. Certificações em Governança Corporativa (The Wharton School) e em Liderança Situacional (The Center for Leadership Studies) completam o currículo.