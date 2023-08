Presidente da Bradesco Seguros prevê crescimento de até 25% em 2023

EXCLUSIVO – Baseado nos resultados obtidos pelo Grupo Bradesco Seguros no primeiro semestre de 2023, Ivan Gontijo, presidente da companhia, disse que o guidance passou para 21% a 25% de crescimento em 2023, deixando o perfil mais conservador, que antes previa índices de 6% a 10%. O executivo recebeu jornalistas da imprensa especializada na sede do Grupo, no Rio de Janeiro.

Para Gontijo, vários fatores contribuíram para a evolução dos números, desde a tendência positiva para a economia, como a queda da inflação e das taxas de juros, até a reorganização estratégica da distribuição dos produtos do Grupo. “Nosso objetivo é ouvir as pessoas, num processo de usar o conteúdo de forma ativa, reavaliando posturas e processos que mereçam olhar diferenciado para o atendimento ao consumidor”, ressaltou o executivo, apontando a escuta ativa de corretores, clientes, prestadores de serviços e colaboradores como fator preponderante para o avanço dos números.

Entre muitos pontos, Gontijo destacou o crescimento do lucro da companhia de 21,6% no primeiro semestre de 2023, atingindo R$ 4,1 bilhões. A meta para 2023 é chegar R$ 100 bilhões de faturamento. “Independente dos números, o fundamental é o retorno da seguradora para a sociedade. O seguro ainda é objeto de desejo, seja o produto de vida, automóvel, residencial. As pessoas querem proteger a casa e seu conteúdo, querem ir além, com proteção diferenciada e assistências. Se juntarmos a questão do vida com residencial e o saúde, são produtos que fazem toda a diferença, além do prestamista, que dá conforto para a tomada de crédito por pessoas físicas”, avaliou Gontijo.

O executivo destacou que o Brasil continua como centro de atenção para outros mercados do mundo, pelo seu grande potencial de desenvolvimento. Quem já passou, mais de uma vez, por um processo inflacionário, consegue lidar com dificuldades no âmbito dos negócios. “Os executivos brasileiros não são melhores, mas tem capacidade de adaptação (resiliência) muito maior”, celebrou.

A melhoria contínua da jornada do contrato de seguro é fundamental, mas precisa ser vista sob dois aspectos: do consumidor e dos corretores. Por isso, a empresa investe na atuação dos corretores de seguros, não apenas no momento da venda, mas também na hora do sinistro. “Apostamos nele como elemento importante de aproximação com a sociedade brasileira”, revelou Gontijo.

O presidente da Bradesco Seguros acredita que o seguro pode ser mais personalizado, com investimento em tecnologia para atingir este objetivo. Somente em 2023, o Grupo investiu R$ 1 bilhão. “Queremos aplicar a tecnologia e a ciência para que os segurados tenham segurança de que seus dados estão protegidos. Através destes dados podemos gerar negócios que venham atender o que a sociedade deseja, com modelos de negócios cada vez mais customizados”.

Além disso, a empresa também investe na escuta ativa, através do programa Opinião de Valor, que mensalmente reúne corretores de seguros na sede da companhia para falar sobre suas angustias, necessidades, atendimento, produtos, coberturas, agilidade etc.

Kelly Lubiato, do Rio de Janeiro