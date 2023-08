Porto Saúde expande portfólio e leva Linha Pro ao Litoral de São Paulo

Sucesso na Grande São Paulo, a Linha Pro, lançamento da Porto Saúde para Pequenos e Médios Empreendedores, anunciou a chegada de produtos desenvolvidos especialmente para o público da região litorânea de São Paulo. Os dois planos ofertados pela empresa estão disponíveis para PMEs de três (mínimo) a 99 vidas (máximo), e ambos contam com uma rede de apoio adicional na capital paulista.

Com uma rede local de qualidade e ampla abrangência, a Linha Pro Litoral conta com o grupo Casa de Saúde como hospital âncora, além de diversos outros parceiros que garantem ao produto alta qualidade médica, atendimento ágil e valores atrativos, custando a partir de R$ 185,00* por vida.

A grande novidade desta linha é ser um produto regional híbrido, ou seja, clientes que moram no litoral e que frequentemente se deslocam para São Paulo e outros municípios do Estado, também têm acesso à rede referenciada, que conta com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz como um de seus principais parceiros.

“A Linha Pro une a inovação ao desejo do cliente, tangibilizando o cuidado Porto e olhando para as três principais dores do nosso público, que são rede, reembolso e preço. De forma inovadora, estamos atendendo essas três demandas, sempre priorizando a qualidade dos serviços e do atendimento, duas marcas que já consolidam a vertical de Saúde”, ressalta Sami Foguel, CEO da Porto Saúde.

Trajetória e expansão

Em atividade desde fevereiro desse ano, a Linha Pro tem o objetivo de oferecer aos empreendedores novas possibilidades de acesso a hospitais, laboratórios e profissionais referenciados a um preço acessível e agora cria um novo produto desde mesma linha, o Pro Litoral, que conta com os planos Prata Litoral Pro e Bronze Litoral Pro, além de garantir o cuidado e a qualidade que a seguradora oferece, contam com parceiros estratégicos, com o apoio do Time Médico Porto Saúde, serviço de cuidado integral da companhia, Programas de Promoção à Saúde, benefícios variados e tecnologia provendo um cuidado integral aos clientes.

O sucesso do lançamento para a Grande São Paulo reverbera na introdução da categoria ao Litoral. “Com a estreia da Linha Pro em São Paulo, conseguimos perceber a receptividade dos pequenos empresários aos novos produtos e entender de que forma poderíamos levar essas oportunidades aos PMEs de outras cidades”, comenta Foguel.

A expansão do portfólio também reflete o momento da Porto Saúde no mercado. O primeiro trimestre de 2023, marcado pelo lançamento da nova categoria de produtos, registrou um incremento de 58 mil vidas à carteira da marca e o maior lucro histórico da vertical de saúde da seguradora em comparação com o mesmo período de anos anteriores. De abril a junho (T2 2023), esse avanço foi ainda maior, atingindo o expressivo número de 66 mil atendidos pela vertical.

Segundo Foguel, esse crescimento é um dos motivos pelos quais a empresa está introduzindo a Linha Pro em outra região do Estado. “Com a evolução da companhia e dos produtos que ofertamos, conseguimos identificar as dores e necessidades de nossos clientes, como os que moram no Litoral e trabalham em outros municípios próximos à São Paulo. Com a chegada da Linha Pro, ampliamos o acesso às redes de saúde das duas regiões, oferecendo inovação e mais liberdade a esses consumidores, sem perder uma medicina excelente, de qualidade, com os melhores hospitais e laboratórios e com um preço que cabe no bolso”, complementa o executivo.

Os novos planos da Linha Pro já estão disponíveis para compra na região do Litoral e podem ser adquiridos diretamente com corretores da Porto. A disponibilidade de serviços e abrangência depende da oferta de cada produto.

N.F.

Revista Apólice

* Preço referente ao plano Bronze Litoral Pro E, módulo 3 a 29 vidas – 0 a 18 anos – com 30% de copar. Rede e preços sujeitos a alteração. Consulte a região de abrangência