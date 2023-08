Odontoprev expande portfólio com foco em pessoa física 

Com 8 milhões de beneficiários e 27 mil dentistas parceiros, Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, acaba de expandir seu portfólio para atender demandas de pessoas físicas, com coberturas ainda mais completas e preços mais atrativos. O lançamento dos novos produtos está em linha com o objetivo da marca em democratizar o acesso à saúde bucal dos brasileiros, por meio de coberturas acima do rol mínimo exigido por lei, incluindo até mesmo tratamentos estéticos.

De acordo com dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o valor médio mensal do plano odontológico é de R$19,76. Ao passo que, se o tratamento for particular, o valor despendido pelo paciente com um tratamento de baixa complexidade pode variar de R$600 a R$1200, o equivalente ao pagamento aproximado de dois a cinco anos de mensalidade de um plano odontológico.

“Nossa missão é mostrar que o plano dental cabe no bolso e é fundamental, assim como um plano médico-hospitalar. Um grande diferencial dos planos odontológicos é que eles permitem inverter a cultura do tratamento, com a busca da prevenção e não só quando se tem um problema”, comenta Marcos Viveiros, diretor Produtos, Atendimento e Novos Negócios da Odontoprev.

A linha “Bem Estar” visa atender as necessidades em todas as fases da vida, desde crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, com cobertura preventiva, até tratamentos ortodônticos, próteses – removíveis ou fixas, pensada justamente para contemplar um nicho da população pouco assistida e que precisa recolocar os dentes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2020, há 34 milhões de brasileiros acima dos 18 anos que já perderam 13 ou mais dentes. E, após perdas ao longo da vida, há outros 14 milhões de pessoas sem nenhum.

Os novos preços são bastante competitivos e partem de R$ 29,90, com opções de planos que incluem também tratamentos estéticos, como clareamentos por gel – caseiro e no consultório. “Estamos sempre buscando, por meio de tecnologia e inovação, entender melhor as necessidades dos beneficiários. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços integrados, sem abrir mão da qualidade na entrega”, finaliza Viveiros.

K.L.

Revista Apólice