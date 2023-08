Na Tokio Marine, produção das assessorias de São Paulo cresce 34,4%

Com recorde de público, com a presença de assessorias do interior e da capital, o tradicional almoço da Aconseg-SP realizado em 2 de agosto, no Terraço Itália, com os executivos da Tokio Marine Seguradora mostrou o quanto a seguradora integrou as assessorias em seguros à sua operação para ampliar o atendimento ao corretor de seguros.

O presidente José Adalberto Ferrara foi acompanhado de Marcelo Goldman, diretor executivo de Produtos Massificados; Marcos Kobayashi, diretor Comercial de Vida, e Alexsandro Priuli, diretor Comercial Varejo SP Capital da Tokio Marine, para o tradicional almoço da Aconseg-SP que também simbolizou uma homenagem a Ferrara, que completou dez anos na presidência da seguradora, cumprindo o propósito de alça-la a outro patamar.

“Hoje é um momento muito especial. A Tokio Marine completou 144 anos, 64 anos de Brasil, e o Ferrara completou dez anos. Com uma grande equipe, ele transformou a Tokio Marine em um case de sucesso”, comentou Helio Opipari Junior, presidente da Aconseg-SP.

A Tokio Marine apoia a Aconseg-SP desde 2004, o que a posiciona entre as principais parceiras. Jairo Christ, vice-presidente da associação, mostrou dados do 7º Relatório da Aconseg-SP referentes ao ano de 2022. Ao excluir a operação de Saúde, a Tokio é a líder no ranking, com 21% de representatividade na receita total das assessorias. “Das 41 assessorias da Aconseg-SP, 23 trabalham com a Tokio. Na distribuição no estado, temos 17 assessorias da capital e oito no interior”.

“As assessorias são muito importantes para nós. Enxergamos vocês como empreendedores, que são uma extensão da nossa sucursal”, destacou Ferrara.

Segundo ele, cerca de 25% da produção da Tokio é oriunda das assessorias. Até julho de 2023, a companhia registrou uma produção de R$ 11,572 bilhões em prêmios. “Praticamente 63% vêm da carteira de Automóvel, carteira que as assessorias são mais fortes. Se R$ 8 bi é oriundo de Automóvel, R$ 2 bilhões, 25% vêm das assessorias”, comentou o presidente.

“No Estado de São Paulo, as assessorias da capital e do interior produziram, até junho, R$ 376,12 milhões, 34,4% de crescimento e 71,9% de ICC. As assessorias crescem mais do que a companhia, o varejo e o Estado”, diz Alexsandro Priuli, diretor Comercial Varejo SP Capital da Tokio Marine.

Segundo ele, nos últimos 12 meses, de maio de 2022 a junho de 2023, o crescimento ocorreu em 32,5% no Auto; 35,2% nos produtos incentivados, que são aqueles em que as assessorias incentivam os corretores a distribuir, e 27,9% nos demais produtos.

“No total, as assessorias cresceram 32,5% e 13,2% em quantidade de negócios. As assessorias crescem em prêmios e também em quantidade de itens”, destacou Priuli.

Olhar para outros produtos

“O que podemos empreender na Tokio Marine para melhorar ainda mais a nossa relação?”, interrogou Ferrara. “Se eu conseguir convencer vocês que são empreendedores a, cada vez mais, ampliar o leque de produtos é bom para preservar a própria saúde financeira da assessoria”.

Um conselho do CEO da Tokio para as assessorias não é ficar somente no Automóvel. Como exemplo, ele citou o fato de o Brasil ser um dos maiores produtores de hidrogênio verde do mundo.

“Olhem o potencial de crescimento dos demais produtos. Quando falamos de energias renováveis, riscos cibernéticos e vida individual são caminhos que estamos apontando. O que mais queremos é que vocês aumentem o portfólio de produtos oferecidos para ter um crescimento sustentável”, disse.

“Vamos aproveitar que estamos nadando de braçada no Automóvel para olhar mais para o futuro. Não vamos desprezar os movimentos que estamos vendo porque quem vai ditar essas mudanças é o consumidor final. Olhem para produtos que vocês podem trabalhar junto aos seus corretores para preparar os produtos que serão protagonistas das assessorias e dos corretores”, acrescentou.

Para competir no mercado, a Tokio aposta em melhorias constantes na prestação de serviços e na qualidade da entrega. “Estamos aqui para ouvi-los, empreender e fazer juntos. Nós investimentos na criação de serviços e produtos ouvindo vocês”, disse Ferrara sobre o feedback de produtos e serviços que podem ser criados.