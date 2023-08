Ministério da Fazenda designa diretora da Fenacor para Conselho de Recursos

Segundo o texto, assinado pelo Secretário-Executivo do Ministério, Dario Carnevalli Durigan, Gianni Moreira foi indicada pela Fenacor e irá cumprir mandato de três anos, contados a partir de sua posse.

O Ministério da Fazenda publicou, na edição desta sexta-feira (04 de agosto) do Diário Oficial da União, a Portaria 1.299/23, que designa a diretora Operacional da Fenacor, Gianni Moreira, à função de membro titular do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização – CRSNSP.

Segundo o texto, assinado pelo Secretário-Executivo do Ministério, Dario Carnevalli Durigan, Gianni Moreira foi indicada pela Fenacor e irá cumprir mandato de três anos, contados a partir de sua posse.

Em março deste ano, a diretora Operacional da Fenacor foi eleita, por unanimidade, presidente do Conselho Fiscal da Escola de Negócios e Seguros – ENS, da qual já era conselheira.

Ela é a primeira mulher a presidir esse conselho.

Gianni Moreira também é conselheira fiscal do Ibracor, o Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta.