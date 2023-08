MetLife anuncia o lançamento de seguro para ingressos da Ticketmaster

A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, presente em mais de 40 países, anuncia uma nova parceria com a Ticketmaster Brasil, braço nacional do líder global de mercado em produtos e serviços de ingressos para eventos ao vivo, para um lançamento exclusivo e inédito no país: o serviço de seguro de ingressos.

No primeiro semestre de 2023, o setor de eventos de cultura e entretenimento no Brasil alcançou uma estimativa de R$57 bilhões em consumo, segundo dados da ABRAPE – Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, resultado 14,4% superior ao mesmo período de 2022 (R$49 bilhões). A MetLife, atenta a este setor e focada em encontrar soluções inovadoras para a proteção dos imprevistos da vida, se une a Ticketmaster Brasil para oferecer o serviço de seguro de ingressos, que proporciona a clientes e fãs o reembolso total do pedido, incluindo ingressos e taxas de serviço, caso o mesmo tenha algum contratempo coberto que o impeça de comparecer ao evento.

“A MetLife já é a seguradora oficial da Ticketmaster Chile, então ficamos muito felizes com a expansão da parceria para o Brasil. Por já termos essa experiência em outro país, sabemos dos eventuais contratempos que as pessoas podem ter e reforçamos o nosso compromisso em proteger tudo o que é importante para as pessoas, incluindo as suas experiências.”, conta Gustavo Romero, Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios na MetLife Brasil.“Temos mais de 150 anos de experiência no mercado, sendo 24 deles com atuação e expertise no Brasil. Temos certeza de que essa parceria será um sucesso”.

Sobre o serviço

O serviço de seguro de ingressos da MetLife já está disponível em eventos selecionados na plataforma Ticketmaster Brasil. O seguro, que custará para o cliente 3,3% do valor total do pedido, é válido apenas para compras online e só pode ser adquirido durante o ato da compra, ou seja, não será possível contratá-lo após o pagamento do pedido.

Caso seja necessária a utilização do seguro, o cliente deverá entrar em contato diretamente com a MetLife para registrar o sinistro, assim como acontece com qualquer outro seguro comum. O seguro pode ser ativado a qualquer momento após a efetivação, desde que as condições do contrato sejam atendidas.