Mapfre promove a Coop Week, semana do cooperativismo do mercado segurador

A Mapfre realizou na última quinta-feira (10) no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, o evento presencial da 2ª edição da Coop Week, semana do cooperativismo do mercado de seguros.



Com a participação de cerca de 100 convidados, a Coop Week promoveu uma maior conexão entre as cooperativas e o mercado segurador, fortalecendo a marca Mapfre junto ao segmento, além de trazer informações relevantes de mercado, com importantes nomes do setor nos painéis e debates. Entre os presentes estiveram Felipe Nascimento, CEO da Mapfre Seguros no Brasil, que fez o discurso de abertura do evento, Alexandre Henriques Leal Neto, diretor técnico de Estudos e Relações Regulatórias da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Leandro Palmieri, COO do Onovolab e Lucas Fonseca, CEO da beX – Escola de Centralidade no Cliente, entre outros executivos.

Raphael Bauer, Diretor Geral Comercial da Mapfre, subiu ao palco do auditório do MIS para abordar a importância da combinação das cooperativas e inovações, além de reforçar o compromisso estratégico da companhia em promover a transformação com foco em parceiros e clientes. O executivo abordou temas como o Mapfre Open Innovation (MOI), plataforma de inovação da companhia, a conexão das cooperativas por meio da implementação de plataformas on-line e a inovação em serviços financeiros. Bauer destacou a presença constante do cooperativismo com a Mapfre e a realização da Coop Week 2023.



“Atuamos há 28 anos no mercado de cooperativas e estamos extremamente contentes em promover um evento como esse, capaz de reunir vários parceiros de cooperativas de todo o país para falar de tendências do mercado, do mundo financeiro e das cooperativas em geral, atrelando o tema à inovação. É um prazer estar aqui e reunir parceiros de um universo de extrema relevância e importância para a Mapfre nesta segunda edição, após um período de pandemia”, destaca o executivo.

Christian Landi, Superintendente Comercial de Canais da Mapfre e Matheus Fontanelli, Superintendente Comercial da área de Cooperativas da Mapfre, também apresentaram um painel na Coop Week e trouxeram aos participantes a importância do canal do cooperativo para a Mapfre e toda a relação histórica que a companhia tem com o setor desde 1995, quando se deu início ao processo exclusivo de atendimento à cooperativas e a área exclusiva com atendimento personalizado em 2000.



“Preparamos uma programação diversificada e enriquecedora com atividades focadas no cooperativismo, por meio de troca de experiências neste evento, com todos aqueles que acreditam no poder do cooperativismo para impulsionar o setor de seguros no Brasil”, destaca Landi.

Matheus Fontanelli reforçou a necessidade de realizar eventos desse porte, visando estreitar relacionamentos e proporcionar oportunidades de negócio e insights para o mercado cooperativista. “Para nós da Mapfre é de suma importância reunir parceiros, tratar do tema, trazer assuntos relevantes sobre o cooperativismo e aproximar cada vez mais a companhia e o mercado segurador das cooperativas. Temos o objetivo de propagar a essência do cooperativismo e atender desde as organizações em formação até os grandes sistemas já consolidados”.



Ao final do evento, o público e os painelistas puderam participar de uma experiência imersiva ao mundo do Blues por meio da exposição do artista BB King e de um coquetel de encerramento.



CoopWeek-se

Além do evento presencial no MIS, a Mapfre realizou ao longo da semana uma programação exclusiva em diferentes frentes de comunicação, como edições especiais do podcast “Estudio Mapfre” e painéis digitais.



Com base no tema “CoopWeek-se”, a ação começou no dia 7 de agosto (segunda-feira) com uma conversa no Estúdio Mapfre com Donizetti José, presidente do Conselho de Administração da CrediSIS, sistema de crédito cooperativo. Já no segundo programa Estúdio Mapfre, no dia 8/8, o convidado foi Ênio Meinen, diretor de coordenação sistêmica e relações institucionais do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e do Banco Cooperativo do Brasil S/A.



Por fim, na sexta, dia 11, a companhia promoveu um overview do evento, com highlights, tendências e oportunidades por meio de uma distribuição do material por e-mail e WhatsApp dos participantes do evento.



O cooperativismo está na origem e na essência da Mapfre. Fundada em 1933, na Espanha, a companhia nasceu da união de um grupo de proprietários de pequenas áreas agrícolas com o objetivo de prestar assistência a trabalhadores acidentados. Hoje, a MAPFRE atua em atividades seguradoras, resseguradoras, financeiras e assistência.