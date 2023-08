Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 21,6% e chega a R$ 4,1 bilhões

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 4,1 bilhões no primeiro semestre de 2023, o que representa crescimento de 21,6% em relação ao mesmo período de 2022, com avanço do ROAE de 19,7% para 21,4%. O resultado foi favorecido pelo aumento do faturamento de 10,3% no semestre, totalizando R$ 50,5 bilhões.

A expansão do faturamento, a melhora dos Índices de Sinistralidade e de Comercialização e a boa performance da margem financeira contribuíram para a evolução do Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização, que alcançou R$ 8,5 bilhões no semestre – alta de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 10,6%, superando R$ 340 bilhões em junho, com destaque para os ramos de Saúde, Vida e Previdência, e os Ativos Financeiros evoluíram 9,4%, alcançando R$ 364 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 25,9 bilhões de janeiro a junho de 2023, alta de 10,6% frente ao primeiro semestre de 2022.

Em 2023, visando aprimorar ainda mais a experiência do cliente, o Grupo Segurador segue investindo em tecnologia e inovação, com a adoção de novas ferramentas e processos mais ágeis, uso de inteligência artificial, avanço no aceite digital e ênfase na multicanalidade. As vendas na modalidade digital cresceram 33,4% no semestre frente ao mesmo período de 2022, ultrapassando R$ 1,5 bilhão.

A Bradesco Saúde superou a marca de três milhões de consultas realizadas pelo programa Meu Doutor, que está completando dez anos em 2023 e tem como objetivo resgatar o vínculo médico-paciente, a partir de parcerias com hospitais e consultórios. Ainda no segmento de Saúde, a rede Meu Doutor Novamed, que integra a Atlântica Hospitais e Participações, chegou ao total de 33 clínicas, com a inauguração de mais uma unidade no Rio de Janeiro e a expansão de seu modelo in company.

No segmento de previdência privada, a Bradesco Vida e Previdência lançou novas soluções de investimentos, reforçando a estratégia de ofertar produtos cada vez mais sofisticados e customizados. Foram disponibilizadas, ainda, novas funcionalidades de previdência no Portal de Negócios, para auxiliar os corretores a incrementar as vendas e otimizar sua rotina de trabalho. Em Seguro de Vida, além de ampliar a oferta de coberturas e assistências para o produto ‘Vida Viva Bradesco’, a empresa estendeu as facilidades do aceite digital a correntistas e não correntistas do Banco Bradesco, em toda a grade de produtos individuais.

No segmento de Auto e Ramos Elementares, a Bradesco Seguros foi a grande vencedora do Qorus–Accenture Innovation in Insurance Awards, premiação global que reconhece as melhores e mais inovadoras ideias e práticas para transformar a indústria de seguros em benefício dos clientes. O Troféu Ouro coube ao projeto Sinistro Sustentável, disponível aos clientes dos seguros Auto e Residencial.

Já a Bradesco Capitalização ampliou seu portfólio de produtos com o lançamento do Max Prêmios Mil, novo título de pagamento único e vigência de 24 meses que possibilita concorrer a sorteios mensais.