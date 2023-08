Liberty Seguros registra lucro recorde de R$ 319 milhões

A Liberty Seguros anunciou expansão de 28% em prêmios emitidos nos primeiros seis meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. No semestre, a companhia obteve lucro líquido de R$ 319 milhões e atingiu um índice combinado de 88,7%. O sólido balanço financeiro, somado aos altos índices de satisfação de clientes e à presença entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo a consultoria global Great Place to Work (GPTW), reforça a trajetória ascendente da seguradora.

Um dos principais destaques foi o desempenho no setor de seguros de automóveis, que cresceu 33% em relação ao primeiro semestre de 2022 e atingiu R$ 2,7 bilhões em prêmios emitidos. O resultado garantiu à companhia a 4ª posição no ranking das principais seguradoras do segmento de automóveis do Brasil, segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados).

“Com uma visão clara de escala, rentabilidade e entrega de experiências excepcionais, embarcamos em uma jornada de transformação do nosso negócio. A consistência nos investimentos, disciplina na execução e fortalecimento de parcerias têm sido fundamentais. É motivo de muito orgulho para os nossos três mil colaboradores encerrar o primeiro semestre do ano com resultados históricos para a companhia”, comemora a CEO do Grupo Liberty Brasil, Patricia Chacon. “Continuaremos a trabalhar com o mesmo empenho de sempre para manter nosso impulso e proporcionar as melhores experiências para clientes e parceiros e, assim, seguir esse caminho de sucesso”, finaliza a executiva.

Apoio a parceiros e clientes no digital

O ritmo acelerado de expansão da empresa é reflexo do trabalho da companhia em diversas frentes da operação, a fim de transformar as jornadas e oferecer as melhores experiências para clientes e corretores, alavancando o digital. Como parte do compromisso com os parceiros, a seguradora recentemente anunciou a ferramenta Oportunidade de Negócios Vida, criada para ampliar as vendas dos profissionais no segmento de vida. A solução foi desenvolvida com base em análises avançadas de dados e opera por meio do cruzamento de perfis com potencial de compra de produtos de vida. Com o programa, os corretores têm acesso a uma base qualificada de clientes por meio do Meu Espaço Corretor.

Além do forte trabalho de apoio aos corretores, a Liberty fez investimentos para otimizar os processos de atendimento e pós-venda aos clientes, por meio de uma estratégia omnichannel. Desde março, por exemplo, os segurados que têm apólices de automóveis podem abrir sinistros de roubo e furto e solicitar o voucher de mobilidade da companhia, alternativa ao carro reserva, diretamente pelo aplicativo da empresa. É possível, ainda, que os usuários enviem documentos relacionados a sinistros diretamente via WhatsApp, o que garante uma jornada ágil e simples.

Cuidado de dentro para fora

Os colaboradores são parte fundamental do bom desempenho da Liberty. A companhia trabalha para sempre manter as pessoas engajadas e focadas em promover o melhor atendimento a todos os públicos, além de aperfeiçoar constantemente os processos por meio da metodologia ágil. Como reconhecimento das ações voltadas para funcionários, a seguradora foi considerada umas das melhores empresas para se trabalhar nos últimos quatro anos, de acordo com o GPTW.

Além disso, a companhia tem uma agenda fortemente voltada para ações de ASG, visando gerar um impacto positivo na comunidade e na sociedade como um todo, incluindo apoio para projetos sociais, culturais e esportivos, e engajamento de seus colaboradores, como por exemplo a Semana do Voluntariado, que aconteceu em junho e contou com uma série de ativações, beneficiando três ONGs parceiras.

Movimentações recentes

Em maio deste ano, a Liberty anunciou que o Grupo Talanx, que opera por meio da seguradora HDI no Brasil, comprou as operações da companhia na América Latina. O acordo ainda está sob processo de aprovação dos órgãos regulatórios. A avaliação da empresa é de continuidade na visão de escala, rentabilidade e entrega de experiências excepcionais, agora potencializada pela união de duas companhias com sólida trajetória no país. Ambas as seguradoras têm muito respeito e admiração uma pela outra e, no devido tempo, o trabalho de transição será realizado para maximizar o valor oferecido a clientes e corretores.

N.F.

Revista Apólice