JDT Seguros anuncia Antonio Viana como líder comercial

A JDT Seguros divulga Antonio Viana como seu novo Head Comercial. A chegada do executivo à equipe marca um passo estratégico rumo ao objetivo de se consolidar como a maior corretora de seguros do agronegócio no Brasil. Antonio Viana tem mais de 25 anos de experiência no mercado segurador com atuação técnica e comercial na SulAmérica, Allianz e AXA no Brasil, e agora traz seu amplo conhecimento no setor para a JDT.

“Antonio tem um longo histórico em seguradoras e isso será fundamental para abrir novas oportunidades na criação de soluções inovadoras, além de ter grande experiência comercial. Acreditamos que, com sua chegada, alcançaremos novos horizontes e fortaleceremos ainda mais nossa presença no mercado”, afirma, Juliana Tiede, CEO da JDT Seguros.

“Estou muito entusiasmado em fazer parte da JDT Seguros e contribuir para a expansão do seguro no segmento do agronegócio. O potencial de crescimento é imenso, e estou confiante de que, com a colaboração da equipe e a dedicação em fornecer soluções personalizadas, alcançaremos nossos objetivos”, afirma Antonio Viana.