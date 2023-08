Inter amplia estrutura com nova área de riscos rurais

Nos últimos 2 anos, o segmento rural avançou 97% no mercado de riscos nacionais. Em 2022 foram mais de R$ 13 bilhões em prêmios emitidos considerando todos os ramos do grupo Rural na Susep. Neste cenário, a Inter anuncia a criação de uma nova estrutura com Pedro Siqueira, atuário MIBA, a frente dos riscos rurais na corretora. Ele vai estar a frente das operações de riscos rurais, conectando os segurados e corretores especializados com mercados líderes no Brasil e no mundo.

Pedro Siqueira adiciona alta especialização em subscrição de equipamentos agrícolas e de safras, com mais de 15 anos de atuação como subscritor no IRB Re. “A complexidade dos riscos e o momento requer um corretor de resseguros com know how específico. Vamos resgatar a confiança dos resseguradores no mercado agrícola brasileiro abalada pelas perdas catastróficas produzidas pela seca em anos recentes. Queremos colaborar com o plano de negócios das seguradoras, considerando a proximidade e o conhecimento do apetite de cada ressegurador”, aponta o executivo.

As condições climáticas adversas provocadas pelo fenômeno El Niño confirmado para o ano de 2023 traz mais incertezas na produtividade dos agricultores brasileiros. “O maior remédio ao El Niño é a máxima distribuição da capacidade pelos diversos estados brasileiros, uma vez que aumentar as taxas e reduzir as garantias encarecem o custo da produção e ainda assim não evita prejuízos provocados pelo erro de concentração no plano de negócios da seguradora. É assim que a Inter quer se posicionar, como um mediador e consultor técnico das expectativas e necessidades dos segurados, da seguradora e do ressegurador”, explica.

O COO da companhia, João Barbará, explica que na Inter a abordagem compreenderá todos os aspectos do resseguro, desde as formas tradicionais até as soluções alternativas de transferência de riscos rurais e coberturas paramétricas. “Defendemos uma abordagem participativa do corretor e parcerias sempre buscando a inovação nos produtos oferecidos no campo”.