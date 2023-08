Insurtech Latam Fórum 2023 impulsiona a inovação e conexões

O Insurtech Latam Fórum 2023, realizado pelo CMS Group e Digital Insurance, vai marcar o calendário como um dos maiores eventos de inovação do ecossistema insurance da América Latina. Reunindo empresas inovadoras e líderes visionários, o fórum será um encontro imperdível para todos os participantes que desejam estar na vanguarda das tendências emergentes do mercado.

A quinta edição do evento acontece entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, com uma programação intensa no digital – na plataforma CMS 365; no presencial, no Um Rooftop, em São Paulo, e um Fieldtrip, visitando as maiores empresas desse ecossistema do Brasil. Mais de 4 mil participantes, representando mais de 300 empresas, são esperados, tanto presencialmente quanto na plataforma digital. Para os leitores da Revista Apólice estão sendo oferecidos 10% de desconto.

“O objetivo do evento é promover e democratizar a discussão de toda a América Latina para que as empresas conheçam e ofereçam soluções personalizadas, assim melhorando a eficiência operacional e atraindo novos clientes”, explica Camila Boueri, Diretora Comercial do CMS Group no Brasil.

Em um cenário de constante evolução, é crucial que as seguradoras e corretoras estejam preparadas para enfrentar os desafios da inovação, e o evento é uma oportunidade única para conhecer as mais recentes tendências do mercado, expor marcas e estabelecer conexões valiosas.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Com um programa de uma semana repleto de conteúdo, trilhas temáticas e mais de 60 palestrantes, o Insurtech Latam Fórum 2023 oferecerá aos participantes a oportunidade de se atualizarem sobre as últimas tendências e anteciparem o futuro do setor.

Keynote speaker

Hoje, fornecer uma jornada digital simplificada deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade, e, por isso, empresas do setor estão buscando soluções disruptivas no mercado. Para mostrar essa tendência e um case de sucesso mundial, a abertura do evento terá como keynote speaker Adrien Lebegue, CEO Europa na ZA Tech, contando a história de sucesso da Zhong An, empresa que vendeu 30 bilhões de apólices de seguros. Adrien é reconhecido como uma das personalidades de maior sucesso no setor em todo o mundo, e por isso foi escolhido pelo Insurtech Latam Fórum 2023 para apresentar o case extraordinário da insurtech chinesa.

Além da palestra do Lebegue, terão muitos temas atuais e relevantes para o mercado nas Salas Brasil e LatAm, como A Era do Embedded Insurance; Diversidade na inovação em Seguros; Associações e Pacific Insurtech Alliance; Desafios e soluções para seguros digitais. Para conferir todos os temas do evento, acesse o site e confira a programação completa.

MAIS SOBRE O ILF 23

O evento será dividido em três etapas: digital, na plataforma CMS 365; no presencial, no Um Rooftop (Av. Prof. Francisco Morato, 365 – Jardim Everest, em São Paulo; e no programa Innovation Fieldtrip.

As inscrições para o CMS 365 são gratuitas e a plataforma proporcionará networking, acesso a conteúdos exclusivos e interações individuais e coletivas com outros membros.

O fórum terá o seu ponto alto no evento presencial, que reunirá todo o ecossistema de inovação insurance do Brasil. Será um dia inteiro de conteúdo, dinâmicas, networking e exposição comercial expandida, antecipando o futuro do ecossistema com as lideranças mais brilhantes do mercado.

O evento presencial contará com:

3 salas de conteúdo com os maiores e melhores cases do Brasil e de toda a América Latina;

Expo Comercial: em 2023, maior, muito mais oportunidades de fazer negócios!

Open Innovation Arena: Rodadas de negócios gerenciadas e pré-agendadas pela organizadora para promover oportunidades de negócios para as marcas patrocinadoras;

Dinâmicas de matchmaking e interação.

Ficar de fora desse grande circuito de oportunidades não é uma opção para quem quer multiplicar os resultados e prosperar no mercado de seguros.

Para mais informações sobre o evento e inscrições, visite o site do evento em https://www.insurtechlatam.com.br/

Para os leitores da Revista Apólice, estão sendo oferecidos 10% de desconto. Basta acrescentar o código ILF23-REVISTAAPOLICE-10% no link de inscrição:

https://connect.eventtia.com/pt/public/events/ilf-2023/registration/attendees?attendee_type=101284