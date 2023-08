Homens estão buscando mais seguro de vida, afirma Icatu

Neste mês de Dia dos Pais, a Icatu relança a “Bolsa mais segura do mundo”, reforçando o propósito de conscientizar as famílias sobre a importância do seguro de vida como um item essencial na chegada de um filho. Nesta ação, a bolsa desenvolvida pela loja Pirulitando será vendida no site da campanha, assim como o Seguro de Vida Essencial, já ofertado pela companhia. De acordo com a Icatu, considerando todas as modalidades de seguro de vida ofertadas, a contratação por homens cresceu 127% nos últimos 5 anos.

“Apesar de os homens ainda serem os únicos responsáveis pelas finanças em 42% dos lares brasileiros, de acordo com o IBGE, a contratação de seguro de vida ainda é maior entre as mulheres, geralmente mais preocupadas com a proteção familiar e financeira. Neste Dia dos Pais, queremos apresentar o seguro de vida como uma solução importante que pode dar suporte financeiro nos momentos de vulnerabilidade pelos quais as famílias frequentemente passam, especialmente quando um filho chega. Já estamos observando uma mudança nas contratações na Icatu, mas ainda há muito a evoluir”, afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da Icatu.

Na campanha, a Icatu reforça a importância do Seguro de Vida Essencial, um produto com aquisição 100% digital. Nele, é possível combinar coberturas com valores de indenização independentes, de acordo com a escolha do segurado, com opções de contratação a partir de R$30, aceitação automática e pagamento online via cartão de crédito. A bolsa da Pirulitando está à venda no site bolsa Icatu até o dia 15/08, com 15% de desconto.

Campanha de conscientização – Durante o mês dos Pais, a Icatu lança uma campanha com diversas iniciativas nas redes sociais da Icatu e em parceria com o influenciador Beto Bigatti (@pai_mala), pai de Gianluca e Stefano, escritor e idealizador do Blog Pai Mala. Em seus relatos, o influenciador busca mostrar a paternidade de forma mais afetiva e inclusiva.

Crescimento em Vida – Além do aumento na aquisição por homens, a Icatu tem percebido uma evolução em sua carteira de Vida como um todo. A companhia constatou que o segmento de vida registrou um crescimento de 23% no primeiro semestre deste ano, superior à expansão obtida pelo mercado, que foi de 11,3%, de acordo com dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Entre os destaques está o Vida Individual (Canal Corretor), no qual a companhia obteve um aumento de cerca de 40% no mesmo período.