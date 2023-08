Hamilton Police de Souza assume como Gerente Regional MG Interior da Zurich 

Desde 1º de agosto, Hamilton Police de Souza assumiu como Gerente Regional MG Interior da Zurich. O executivo irá reportar-se diretamente a Rogerio Gebin, Diretor Regional MG/CO, e será responsável pelas filiais de Uberlândia, Divinópolis, Ipatinga, Poços de Caldas e Juiz de Fora.

Graduado em Administração de Empresas com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, Hamilton possui mais de 20 anos de experiência no mercado, com reconhecida atuação na área comercial em bancos e seguradoras.

“Com todo conhecimento e experiência no mercado segurador, além de domínio sobre a região, Hamilton chega para dar continuidade à nossa estratégia de expansão e contribuir no relacionamento da Zurich com os parceiros do interior de Minas Gerais, aprimorando a jornada dos nossos corretores e clientes”, comemora Gebin.

K.L.

Revista Apólice