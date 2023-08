Grupo Zanon amplia área de seguros com investimento na Flix

O Grupo Zanon, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, com 10 marcas filiadas e mais de 3 mil unidades espalhadas pelo país, anuncia investimento estratégico na Flix – uma das 3 maiores seguradoras do sandbox regulatório da SUSEP – com o objetivo de reforçar sua vertical de seguros e oferecer uma experiência mais acessível e descomplicada aos consumidores brasileiros. O movimento é um marco importante na estratégia da companhia em expandir sua atuação no mercado segurador ao aliar tecnologia de ponta e experiência do consumidor com a capilaridade de novos canais da Flix, como fintechs, varejistas e parcerias como um todo.

O Grupo, que já é referência em seguros há 55 anos por meio da Seguralta, maior rede de franquias de seguros do país com mais 1.800 unidades e R$700 milhões em vendas de seguros, consórcio e previdência, cresceu mais de 43% no último ano enquanto o setor de seguros teve crescimento de 16% no mesmo período, reforçando a estratégia de ampliar a atuação no ecossistema de franquias ao redor de produtos e serviços financeiros. A expectativa é alcançar R$2 bilhões em geração de negócios através de 5 mil franqueados em 2026.

De acordo com Reinaldo Zanon, CEO do Grupo, o investimento na Flix também viabilizará o atendimento a perfis de consumidores até então não atendidos pelo mercado segurador. “Teremos soluções para atender um público que passa diariamente pelos nossos quase 2 mil franqueados, porém não encontra um produto com cobertura e preço adequado ao seu perfil. É um negócio que complementa nosso ecossistema de forma bastante síncrona: tecnologia, customer experience, canais e produtos”.

Com a operação 100% digital da Flix, o Grupo passa a oferecer uma jornada ainda mais completa aos franqueados, com uma experiência online completa (desde geração de leads até atendimento a sinistros), distribuição de seguros através de canais digitais como fintechs, varejistas online, marketplaces, entre outros, e com baixo custo operacional (asset light).

Fundado por Reinaldo e Gustavo Zanon, o Grupo Zanon teve um crescimento expressivo nos últimos anos, registrando quase 1 bilhão de reais em geração de prêmios de seguro, consórcio e financiamento. Suas marcas vão desde a Seguralta até franquias de soluções financeiras (SegCredi) e de energia (Segenergy). Recentemente, o Grupo lançou a primeira franquia de agricultura de precisão do país, a CZ Agro Agricultura Inteligente.

Nativa digital e com forte estrutura de tecnologia e dados, a Flix foi criada em 2019 e integrou a 1ª edição do Sandbox regulatório da SUSEP. A participação no programa permitiu que a seguradora fosse a única do setor selecionada entre mais de 8 mil iniciativas avaliadas pelo Scale-Up Endeavor 2022, programa de aceleração das empresas que mais crescem no Brasil.

“O investimento representa uma oportunidade única de expansão das nossas soluções de seguros, oferecendo comodidade e conveniência aos clientes, franqueados, corretores e parceiros. Juntas, as empresas pretendem revolucionar o cenário do mercado de seguros no Brasil, unindo a experiência e a confiança da 8ª maior rede de franquias do país com a agilidade e a tecnologia de uma seguradora digital”, diz o CEO da Flix, Felipe Barranco.

A entrada do Grupo Zanon também encerra com êxito o ciclo da DOMO Invest na seguradora, iniciado em 2021. “Entendemos que a entrada do Grupo Zanon é estratégica, pois além de possuir um dos maiores canais de distribuição de seguros do país também possui um forte DNA de inovação e empreendedorismo. Deixamos a Flix com sentimento de dever cumprido. Foram 2 anos intensos com a conquista de grandes clientes e crescimento superior a 400% no período. Agradecemos aos fundadores da Flix pela parceria e desejamos mais sucesso”, comenta Rodrigo Borges, sócio fundador da DOMO Invest.

“Estamos muito animados com as perspectivas para a indústria de soluções de seguros e serviços financeiros na América Latina. O know-how e tecnologia que a Flix e seus fundadores trazem certamente contribuirão muito para continuarmos entregando ainda mais valor aos nossos consumidores e franqueados”, conclui Reinaldo Zanon.

A transação está ainda sujeita a condições usuais de mercado e aprovações regulatórias aplicáveis.

K.L.

Revista Apólice