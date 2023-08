Grupo A12+ lança sistema exclusivo voltado para Gestão de Multas

Com objetivo de manter o foco na tecnologia e na inovação com um sistema de gerenciamento voltado para o controle das infrações, o Grupo A12+ acaba de lançar o “A12+ Gestão de Multas”, com uma metodologia que materializa o propósito de ir muito além do seguro.

O A12+ Gestão de Multas, além de trazer benefícios financeiros, aumenta a segurança dos motoristas e auxilia no gerenciamento de riscos da frota. De acordo com informações divulgadas pela OMS – Organização Mundial de Saúde, cada acréscimo de 1% na velocidade média de um veículo, pode aumentar em até 4% o risco de acidente fatal e 3% o risco de acidente grave.

Durante o lançamento, o presidente do Grupo A12+, Renner Fidelis, reforçou a importância de obter diferenciais a serem oferecidos aos clientes, atrelados à proteção e a gestão de riscos. “O nosso objetivo é entregar diferenciais, porque nós temos o propósito de ir muito além do seguro. Não nascemos apenas para unir produção e através dessa força conquistar uma força e vantagens. Queremos construir perenidade para nossas empresas num mundo cada vez mais competitivo, com cada vez mais ameaça de muitas empresas, que estão desaparecendo. É preciso levar proteção para pessoas e seus patrimônios, tendo como base também auxiliar nossos clientes no gerenciamento de riscos. Estamos tirando todos da zona de conforto, informando que o automóvel é muito bom, mas não podemos atuar como corretores de monoprodutos”.

Para obter o controle das frotas, é possível efetuar o cadastro completo dos motoristas, das empresas, filiais, dos veículos com informações operacionais, além de ser possível cadastrar manualmente, o controle de licenças referentes à operação na ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre, nas prefeituras e nos órgãos competentes.

O A12+ Gestão de Multas possui o acesso ao controle e a importação automática das infrações, a impressão do termo de desconto e o espelho da multa, efetua indicação sistêmica e via formulário NIC, ao download das multas e infrações geradas por alguns órgãos e a inclusão da multa de forma manual, quando não estiver automatizada.

Fidelis informou que o sistema é voltado para os sócios cotistas e os corretores de seguros que fazem parte do Programa A12 Partners, oferecendo aos seus clientes uma gestão eficiente para os que atuam com frotas e até na sua carteira de seguro automóvel. “Estamos entregando inovação e tecnologia. O maior benefício é passar a ter a gestão da causa das multas. Imagina quanto excesso de velocidade pode ocorrer, quantos motoristas embriagados podem ter numa empresa, e por não ter gestão, estar pagando em dobro, e principalmente sem saber a causa. É preciso se atentar ao motivo no qual as multas estejam ocorrendo. Uma carga transportada de alimentos está junto a produtos inflamáveis, como produtos de limpeza. O que pode provocar no nosso cliente? Ele pode ter a empresa interditada. O negócio está em risco e nós estamos agregando valores e proteção para a empresa do cliente”, concluiu.

O produto A12+ Gestão de Multas, está atrelado ao A12+ Vantagens. É um conjunto de produtos e serviços que trarão diferenciais para as negociações e para as empresas que precisam dessas informações organizadas, para reduzir os riscos e reduzir os custos operacionais.