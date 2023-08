Generali Brasil é um dos parceiros da 8ª edição do Latam Retail Show 

A Generali vai patrocinar a 8ª edição do Latam Retail Show, evento considerado o mais completo do setor varejista e de comércio B2B da América Latina. Durante três dias, líderes, marcas e empresas vão conhecer as novas soluções para o varejo, preparando-se para enfrentar os desafios e aproveitar oportunidades no setor. O encontro acontece entre 13 e 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Para Claudia Lopes, Diretora Comercial & Marketing da Generali Brasil, estar presente e poder ampliar o conhecimento é de extrema relevância para a companhia. “Um evento desse porte mostra a importância do setor, um segmento que não para de ampliar seu peso na economia nacional. Lá teremos ótimas oportunidades para fortalecer nossa marca e expandir relacionamentos. Patrocinar o Latam Retail Show 2023 só reforça o posicionamento da Generali Brasil como uma seguradora que entrega soluções que geram valor agregado para o varejo”.



A General possui uma carteira de parceiros composta por grandes players do segmento varejista. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, foi apontada pelo MIT Technology Review como uma das 20 empresas mais inovadoras do país. Atualmente, para a área de massificados, oferece diversos produtos, como por exemplo: Seguro Bolsa Protegida, Seguro para Celular e Portáteis, Garantia Estendida, Proteção Financeira, em dezenas de redes por todo o país.



O varejo é um setor importante para a economia brasileira, tendo em vista que respondeu por cerca de 27% do PIB nacional em 2022, de acordo com o estudo “O Papel do Varejo na Economia Brasileira”, realizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), movimentando mais de 2,4 trilhões de reais. A Generali busca sempre entender os movimentos do segmento para oferecer as melhores soluções com tecnologia, facilidade e com menos burocracia.