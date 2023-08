Fernanda Faulstich e Silva é a nova diretora Financeira da Brasilprev

A Brasilprev, empresa da holding BB Seguridade anuncia Fernanda Faulstich e Silva como a nova diretora Financeira. A executiva substitui Jorge Ricca, que nos últimos três anos liderou o setor na companhia.

Formada em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), com MBA em Finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestrado em Economia pelo IBMEC, Fernanda é funcionária de carreira do Banco do Brasil e atuava desde 2006 na Previ, onde nos últimos cinco anos foi executiva de três gerências: de Controladoria e Controle Financeiro, de Mercado de Capitais e, mais recentemente, de Administração de Participações Imobiliárias.

“Estou muito feliz com o convite. Sou muito grata à Previ pelos 17 anos de experiência, que me proporcionaram uma visão aprofundada dos investimentos no segmento de previdência, e sei que essa nova jornada é uma oportunidade para expandir esse trabalho para um público ainda maior”, revela Fernanda, que destaca ainda o papel da diversidade e da liderança feminina nas organizações. “É gratificante ver essa cultura se tornando uma realidade. Sou mulher, mãe e profissional, e agora serei diretora na Brasilprev, uma empresa que tem em sua liderança a Ângela Assis. E fazemos parte do BB, que tem como presidenta a Tarciana Medeiros. É um cenário raro, mas continuaremos trabalhando para que seja cada vez mais comum.”

Ao desejar boas-vindas à nova diretora, a presidente da Brasilprev, Ângela Assis, destacou atributos como visão clara do negócio, experiência em diversas áreas e expertise em investimentos. “Estamos muito felizes em termos uma líder tão experiente e talentosa se juntando à nossa equipe, e pela primeira vez na história da companhia, seremos duas mulheres compondo a diretoria, ampliando assim a diversidade. Tenho muita confiança em sua capacidade de ajudar a impulsionar a Brasilprev para novos patamares de sucesso”.