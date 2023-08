Energia solar: Seguro é aliado na proteção de painéis fotovoltaicos

EXCLUSIVO – Em constante expansão, a energia solar acaba de registrar um crescimento de 37,5% em potência instalada em residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos, chegando a 22,5 gigawatts no primeiro semestre de 2023. Os dados são de um levantamento feito pela Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). Segundo a entidade, a potência instalada da tecnologia em telhados, fachadas e pequenos terrenos supera a da usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, considerada a maior do mundo.

De acordo com a Associação, das quase 100 milhões de unidades consumidoras existentes, o País possui apenas 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, trazendo economia e sustentabilidade ambiental para mais de 2,9 milhões de unidades consumidoras. Demonstrando sua força, o setor foi responsável pela injeção de mais de R$ 33 bilhões em novos investimentos no período, saltando de R$ 121,1 bilhões em janeiro para R$ 155,2 bilhões em julho, alta de 27%. A energia solar ultrapassou a fonte eólica, passando a ocupar o segundo lugar na matriz elétrica brasileira. Assim, do total da potência instalada no país, 14,3% vêm da energia solar, perdendo apenas para a hídrica (51%).

Com o crescimento desse tipo de energia, a preocupação com a proteção dos equipamentos fotovoltaicos deve ser levada em consideração, e o seguro pode ser um bom aliado nesse momento. A apólice garante indenização ao segurado por prejuízos decorrentes de danos causados ao equipamento, conforme os riscos previstos nas coberturas. Há cobertura para todo o sistema: placas, inversor, estrutura e elétrica. Além disso, o produto está disponível para equipamentos novos e usados.

“Uma pessoa física ou uma empresa que adquire um sistema fotovoltaico está fazendo um investimento elevado, com a expectativa de um retorno. Quando ocorre um imprevisto, como um vendaval ou chuva de granizo, o valor investido pode ser parcialmente ou totalmente perdido, sendo necessário incorrer em novos custos não previstos para a reparação do bem danificado. Neste sentido, o seguro é de longe a melhor solução para transferência do risco e proteção do patrimônio, garantindo a preservação dos investimentos face a eventos adversos”, afirma Filipe Alves, CEO da Essor Seguros.

Segundo o executivo, um dos fatores que impulsionaram a busca pela energia solar foi a imprevisibilidade do custo da energia elétrica, com vários fatores pressionando para o seu aumento. “Além disso, ainda que o Brasil seja um país continental, temos ótima disponibilidade de energia solar. Trata-se de uma fonte de energia limpa que traz benefícios diretos ao meio ambiente, não poluindo e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, diz Alves.

Jarbas Medeiros, diretor executivo de ramos elementares da Porto Seguro, afirma que o seguro para painéis fotovoltaicos atende todas as necessidades, seja para empresa, indústrias, propriedade rural e residências. “Inclusive, recentemente lançamos no seguro residencial uma cobertura para placas solares, abrangendo todos os eventos previstos em uma única cobertura. Como empresas e indústrias usam muita energia, o investimento é recomendado pela economia, consistência e por adotar práticas sustentáveis. Aqui na Porto sempre buscamos adquirir essas práticas e tivemos ótimos resultados, como a redução de 65% no gasto de energia após a instalação de equipamentos fotovoltaicos nos nossos prédios”.

De acordo com o executivo, o valor do seguro pode variar de acordo com as necessidades e preferências do cliente ao contratar a cobertura. “Além do seguro, oferecemos por meio do Porto Seguro Consórcio créditos que variam de R$ 10mil a R$ 50 mil para a aquisição de placas solares, com parcelas a partir de R$ 595. Os clientes têm 50 meses para pagar. Com as placas solares, é possível obter economia de até 95% na conta, sem falar que o equipamento possui durabilidade de 25 anos e baixíssimas necessidades de manutenção”.

Carlos Savarese, líder Atuarial e de Produtos Não-Auto da Liberty Seguros, acredita ser fundamental a conscientização da sociedade sobre a importância da energia solar, que ajuda a reduzir consideravelmente a emissão de agentes poluentes e a diminuir as taxas de carbono. “Além disso, a tecnologia tem auxiliado muito para que esse tipo de energia tenha uma disponibilidade mais apropriada à população. Diversas companhias de energia disponibilizam consultorias e plataformas de vendas para instaladores de painéis fotovoltaicos. Por meio disso, é possível que clientes façam cálculos de gastos e possam escolher entre as opções que mais façam sentido para suas residências e/ou negócios”.

Savarese afirma que é parte do papel das seguradoras estarem sempre atentas às tendências de mercado para que, assim, possam oferecer sempre as melhores opções de seguros para esse tipo de equipamento. “Neste trabalho, é necessário que os corretores, que são parte fundamental na comercialização desses produtos, sejam constantemente educados sobre essas tendências, para que possam sempre ofertar os produtos da maneira que melhor se adapte aos consumidor”.

