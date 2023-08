Demarest inaugura novo escritório em Brasília

O Demarest inaugura hoje (8), o seu novo escritório em Brasília, localizado no primeiro andar do edifício Alvoran, na ala sul da cidade.

A inauguração acontece como parte da comemoração de 75 anos do Demarest, um dos maiores escritórios full service do país e da América Latina. Com uma equipe de 70 sócios e um total de 600 colaboradores em quatro unidades, atende mais de 2000 clientes dentro de fora do país.

O escritório de Brasília foi fechado durante um período da pandemia, reaberto em um local provisório e agora ganha uma nova cara em uma área de 300 metros quadrados, com salas de reunião, espaço aberto para seus profissionais fazerem uma pausa no dia a dia e aproveitar momentos de interação (conhecido como D Break), além de um local para refeição e salas individuais de trabalho.

“Estar em Brasília significa estar no coração político e jurídico do Brasil. É uma cidade relevante para o nosso escritório e novos negócios. O local merecia um espaço que estivesse em sintonia com a qualidade e a excelência dos serviços que são prestados pelos advogados que trabalham na cidade e por aqueles que precisam se deslocar para atuar nos tribunais superiores e órgãos públicos, além de atender às necessidades dos nossos clientes com mais conforto”, diz Paulo Coelho da Rocha, managing partner do Demarest e sócio da área de M&A.

À frente do escritório do DF está a advogada Angela Cignachi Baeta Neves, sócia do Demarest desde fevereiro do ano passado. Com 20 anos de experiência em Brasília, ela se dedica às áreas tributária e de resolução de disputas (contencioso cível), principalmente em processos em tramitação no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no STF (Supremo Tribunal Federal), além de ser membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.

“Conciliar a oportunidade de trabalhar na capital política do país, onde decisões importantes são tomadas, e poder atuar ainda em causas desafiadoras, em um ambiente de trabalho como o que temos agora no escritório, é um privilégio”, diz Angela, ao destacar que tudo ganha ainda mais importância em um momento de discussão da reforma tributária.

Detalhes

O projeto de arquitetura do escritório em Brasília reproduz o mesmo conceito da sede do Demarest em São Paulo e da unidade do Rio de Janeiro, com objetivo de atender os clientes em um local amplo e proporcionar bem-estar e qualidade no ambiente de trabalho.

A obra durou cerca de três meses e foi realizada com a parceria da arquiteta Renata Spinelli, responsável pela transformação do gazebo e reforma do prédio na capital paulista, situada em Pinheiros. A transformação foi resultado do trabalho de rebranding e da estratégia da marca, lançada em 2018 com uma nova identidade visual, que transmite ainda mais força e a união existente entre os profissionais do Demarest – conhecida como #LigaDemarest.

As fotos usadas na decoração do local e que chamam a atenção de quem passa pelo escritório são de Celso Junior, reconhecido fotógrafo paulista que mora em Brasília desde 2003, após ter contato com a cidade em 2002 na posse do primeiro mandato do presidente Lula.