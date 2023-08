CORPe oferece planos de saúde e odonto para 240 mil associados da AFPESP

A CORPe Saúde é a mais nova administradora de benefícios da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP). Assim, disponibiliza seu portfólio de operadoras parceiras aos mais de 240 mil associados da entidade, atendendo aos mais variados perfis de servidores civis municipais, estaduais e federais do território paulista, tanto na ativa quanto aposentados.

“Conscientes de que principalmente o público idoso compromete boa parte de sua aposentadoria com despesas relacionadas à saúde suplementar, mas não deseja abrir mão dela, nossa Coordenadoria de Assistência à Saúde trouxe uma alternativa de qualidade, com preços acessíveis e ampla rede credenciada nas regiões da respectiva cobertura assistencial de cada operadora”, afirma o presidente da AFPESP, Artur Marques.

Especializada em produtos coletivos por adesão, no Estado de São Paulo, a CORPe oferece sete opções de operadoras segmento médico-hospitalar (Ameplan Saúde, Ativia, Oeste Saúde, Pessoal Saúde, Santa Casa de Mauá, São Francisco Vida e Total Medcare SP) e uma odontológica (Dentalpar). Essas empresas atendem na capital paulista, Região Metropolitana e/ou em cidades do interior do Estado de São Paulo. No total, a administradora atua com mais de 40 operadoras em todo o País.

O diretor comercial da CORPe Saúde, Claudio Pardal, vê a parceria com a AFPESP como uma grande oportunidade de proporcionar acesso a tratamento médico e dental a preços justos e com administração eficiente. “Nosso trabalho vai muito além da venda. Queremos que as pessoas tenham qualidade de vida, por meio do acesso à saúde com atendimento adequado às suas necessidades”. Nesse sentido, acrescenta Artur Marques, “nossos associados já podem economizar, optando por um plano de saúde cuja cobertura de hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios encontra-se na região onde residem”.

Há distintos canais para os associados acessarem e conhecerem os novos planos: digitais exclusivos; e-mail; telefone; WhatsApp; e presencial, no Guichê de Atendimento da CORPe Saúde, localizado no quinto andar da Sede Social da AFPESP (rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, Centro, São Paulo, SP), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, exceto feriados.