CORPe inicia parceria com operadora Vida Top Saúde

Dando continuidade à sua estratégia de expansão pelo Brasil, a partir de agosto a CORPe Saúde incluí em seu portfólio os planos de saúde da operadora Vida Top Saúde, que tem como foco de atuação a cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo.

A operadora oferece opções de assistência médica empresarial, garantindo a empresários e colaboradores acesso a especialidades médicas, exames e diagnósticos na região, com referência de atendimento no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru.

Claudio Pardal, diretor comercial da CORPe Saúde, aponta o sucesso no objetivo de levar a administradora aos mais diversos pontos do País: “Queremos chegar a regiões onde podemos oferecer os produtos que se encaixam perfeitamente às necessidades locais. Por isso, é muito importante não só iniciar como fortalecer cada vez mais nossa parceria com a operadora Vida Top Saúde, atuante na cidade de Bauru, que é uma importante cidade do interior de São Paulo e onde ainda temos muito potencial de crescimento”.

A operadora criada em Bauru, em 2021, nasceu com foco em tecnologia para viabilizar preços mais acessíveis em assistência médica na área corporativa, tanto para empresários como para seus colaboradores. Devidamente regulamentada junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a operadora conta com planos para se encaixar na realidade financeira dos beneficiários.

Em dois anos de atuação, a operadora já possui estrutura sólida e diversificada, permite acesso a diversas especialidades médicas, exames e diagnósticos, além de atendimentos rápidos, confortáveis e de alta tecnologia para todos os beneficiários. Por meio do foco no cuidado coordenado, aliado à tecnologia de ponta, o objetivo da operadora é proporcionar saúde e bem-estar para empresários e colaboradores, começando pela prevenção de doenças, passando pelo atendimento médico, pelo diagnóstico e pelo tratamento adequado.

Enidelcio Sartori, da Vida Top Saúde, vê com otimismo a parceria com a CORPe. “Temos convergência nos objetivos de expandir e levar atendimento de qualidade a cada vez mais beneficiários. A CORPe é uma administradora consolidada e referência no setor, que certamente irá contribuir diretamente com nosso crescimento. Vamos crescer juntos, tenho certeza do sucesso desta parceria”, finaliza.

Revista Apólice