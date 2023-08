Chubb disponibiliza seguro para coleções de vinhos

Está se tornando cada vez mais frequente nos projetos de arquitetura de casas e apartamentos a destinação de um local para armazenamento de garrafas de vinho especialmente selecionadas pelo morador. A tendência reflete o aumento de consumo da bebida no Brasil, e a preocupação dos arquitetos em adequar os espaços aos hábitos de consumo dos usuários do imóvel. A identificação desse interesse fez com que a Chubb se adiantasse à concorrência, com o lançamento de um seguro especialmente desenvolvido para proteger o patrimônio representado pelas coleções particulares armazenadas nas adegas, o Seguro Adega Chubb.

Desenhados com a preocupação de preservar as características dos vinhos jovens e de permitir a maturação de vinhos de guarda, esses espaços são concebidos para receber, por vezes, algumas centenas de garrafas. “Além do próprio aumento da quantidade de rótulos, gerada pelas novas aquisições, a valorização de alguns vinhos acaba tornando esse patrimônio acumulado um dos mais valiosos da residência”, afirma Leandro Mihara, head de Seguro Transporte e de Specialty da companhia.

De fato, a percepção de que uma boa coleção de vinhos é muito mais do que um estoque para consumo próprio vem da evolução do valor de rótulos produzidos em regiões especiais por vinícolas renomadas. Um caso singular foi a cifra alcançada por uma garrafa de Romanée-Conti 1945. Em leilão realizado em 2018 pela Sotheby´s de Nova York, a raridade foi arrematada por US$ 558 mil. Claro, esse é um exemplo extremo, mas já há um consenso no próprio mercado de que o vinho como investimento ganha cada vez mais relevância, na linha do que se observa no mercado de arte e de objetos de alto valor, como joias e metais preciosos.

Como foco nessa similaridade, o Seguro Adega Chubb foi desenvolvido a partir do conhecimento acumulado pela empresa na cobertura de bens de alto valor nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, a companhia buscou a parceria da editora Inner, responsável pela revista Adegas, uma das mais prestigiadas publicações sobre enologia do país.

Estruturado no formato all risks, o Seguro Adega Chubb pode ser adquirido por pessoas físicas para a proteção dos itens de sua coleção particular. Na contratação, deverá ser enviada a relação dos itens objetos do seguro, com sua respectiva descrição e o valor em risco avaliado. É possível ainda incluir novos rótulos na apólice à medida que novas aquisições são feitas. De forma geral, o seguro garante cobertura para os vinhos enquanto permanecem estocados na adega contra todos os riscos, exceto os expressamente descritos na apólice como exclusões. A partir do momento em que são retirados para consumo, os rótulos deixam de ter cobertura.

N.F.

Revista Apólice