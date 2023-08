Brasilprev registra lucro líquido de R$ 876 milhões no 1º semestre

Compartilhar no

A Brasilprev apresentou um lucro líquido ajustado no valor de R$ 876,7 milhões no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 39% em relação ao mesmo período de 2022 (R$ 632,3 milhões).

O balanço divulgado nesta quinta-feira, 17 de agosto, revela ainda que a empresa registrou nos primeiros seis meses deste ano um volume de R$ 371,8 bilhões em ativos sob gestão, montante 12,6% superior ao apresentado em junho de 2022.

“A Brasilprev segue focada em proporcionar a melhor experiência aos mais de 2,6 milhões de clientes, e este resultado reforça a nossa robustez e nos mantém na liderança de mercado em ativos sob gestão”, comenta a presidente da companhia, Ângela Assis.

A executiva ainda destaca que, para alcançar esse desempenho de forma sustentável, a empresa tem investido em tecnologia e intensificado seu processo de transformação digital. “Um exemplo bem-sucedido é o WhatsApp, que se consolidou como um dos principais meios de comunicação com os clientes e tem registrado índices de satisfação superiores a 80%. Por meio dele, conseguimos oferecer uma assessoria qualificada em grande escala”.

Destaques dos resultados

Além do lucro líquido e da manutenção da liderança em ativos sob gestão, outros indicadores apontaram o bom desempenho da companhia. A arrecadação dos planos de previdência, por exemplo, atingiu no semestre a marca de R$27,1 bilhões, representando um crescimento de 9,4% frente ao mesmo período de 2022 com uma participação de mercado de 35%. Já o resultado antes de impostos e participações acumulado até junho, que foi de R$1,5 bilhão, teve um crescimento de 38% em relação ao ano passado, refletindo a evolução da empresa tanto em receitas operacionais como em resultado financeiro.

“O mercado de previdência privada cresceu, de acordo com dados da FenaPrevi, 14% em relação a junho de 2022, e segue em desenvolvimento no país. Neste aspecto, os resultados demonstram que continuamos muito bem-posicionados e contribuindo para a formação de reservas de longo prazo das pessoas”, revela o diretor de Planejamento e Controle da Brasilprev, Daniel Beneton.

Ele finaliza: “Hoje, a nossa gestão é completamente orientada por dados, e esta inteligência analítica, aliada à capilaridade do Banco do Brasil, nos permite oferecer carteiras de investimento adequadas aos diferentes perfis, o que suporta as nossas estratégias de atração e principalmente de retenção de clientes”.

