Bradesco Saúde oferece capacitação com foco em Saúde e Dental para PME’s

Com o objetivo de desenvolver mais corretores para atuar na comercialização de seguros Saúde e Dental, para que possam aproveitar as oportunidades de vendas desses dois ramos para pequenas e médias empresas, a Bradesco Saúde lançou o projeto Meu Primeiro SPG/Saúde Dental.

Promovida inicialmente pela Superintendência Executiva Centro-Oeste, Norte e Nordeste da empresa, a iniciativa contempla a capacitação de corretores de estados dessas três regiões, por meio de workshops interativos e também da plataforma UniverSeg. Os participantes contam, ainda, com a atuação integrada com as equipes comerciais da seguradora na identificação de oportunidades em cada mercado, seja na prospecção de novos clientes, seja na prática do cross sell na própria carteira.

A capacitação tem duração de cinco meses, e é voltada para corretores ainda sem histórico nos ramos Saúde e Dental. O programa inclui uma trilha de formação e reciclagem sobre os produtos e grupos de trabalho para o desenvolvimento de estratégias adequadas às realidades das empresas.

A primeira turma do projeto Meu Primeiro SPG, iniciada em julho, será concluída em novembro. Os corretores que se destacarem serão reconhecidos pela Diretoria da Bradesco Saúde em uma cerimônia na sede da companhia, no Rio de Janeiro, além de participarem de uma campanha específica de premiação.

“Ter um plano de saúde é, historicamente, o terceiro maior desejo dos brasileiros, atrás apenas da conquista da casa própria e da educação, segundo pesquisa do IESS. Com a pandemia, os cuidados com a saúde, incluindo a saúde bucal, ganharam importância ainda maior para toda a sociedade. Prova disso é o crescimento contínuo do número de brasileiros que possuem planos de assistência médico-hospitalar e odontológicos. Nosso objetivo com essa capacitação é que mais corretores estejam aptos a capturar as oportunidades que o mercado oferece, sobretudo no segmento de pequenas e médias empresas, com SPG”, comenta Pablo Guimarães, superintendente-executivo comercial da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Corretores aprovam iniciativa

Os corretores participantes da turma inaugural destacam a contribuição do projeto para aproveitarem as oportunidades de mercado. É o caso de Arnol Lemos, da Tuiuiu Corretora, de Campo Grande (MS), que já está efetivando as primeiras vendas no Saúde. “Estou bastante animado com as possibilidades que esse projeto traz. Temos uma clientela com potencial para a contratação do Saúde e do Dental, e o conteúdo do treinamento tem sido fundamental para entendermos esse nicho que é novo para nós. Já estamos avançando para o fechamento dos primeiros negócios”, conta.

Já o corretor Felipe Barbosa Almeida, da Êxito Seguros Consultoria, de Recife (PE), destaca a praticidade da plataforma UniverSeg e a qualidade do conteúdo apresentado no projeto para a atuação nos novos ramos. “A UniverSeg é uma excelente plataforma de conhecimento e estudo, tudo bem didático. As informações disponíveis sobre produtos e abordagem são relevantes para o nosso trabalho nesses novos ramos. A saúde é um segmento que exige muito cuidado com o cliente, são muitas dúvidas. E a ferramenta contribui para a melhor compreensão dessas especificidades e para o atendimento das necessidades do mercado”.

A Bradesco Saúde planeja abrir em breve novas turmas do projeto de capacitação. Os corretores interessados em saber mais informações podem entrar em contato com as equipes comerciais das sucursais da operadora nas três regiões, em cidades como Brasília, Goiânia, Belém, Recife, Fortaleza e Salvador.

N.F.

Revista Apólice