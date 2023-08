Axa no Brasil fecha parceira com Zipdin Financial

Conforme anunciado no início deste ano, a AXA no Brasil tem a meta de crescer 19% em 2023, chegando à marca de R$ 1,7 bi de faturamento. Um dos caminhos para chegar nesses números é reforçar a área de parcerias, buscando oportunidades em mercados que fogem do tradicional. Para isso, a empresa aposta numa estratégia mais ampla. Como resultado desse processo, esta semana a seguradora anuncia a parceria com a Zipdin para a venda de seguro prestamista aos clientes da financeira, tendo a Garanseg como corretora parceira.

A fintech nasceu há 9 anos com o objetivo de democratizar o acesso ao crédito, iniciando como um Bank as a Service e hoje oferece um portfólio de serviços de crédito completo. Seus clientes são funcionários de empresas privadas e pessoas jurídicas.

Com a parceria, a Zipdin vai oferecer o seguro prestamista da AXA na jornada de aquisição do crédito, com coberturas que prevêem o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado, em caso de morte, invalidez permanente e temporária. O contrato deve gerar R$ 3 milhões em prêmios ainda em 2023. Já no decorrer dos cinco anos de contrato, a expectativa é que o contrato chegue a R$ 17 milhões.

O Diretor Comercial de Parcerias, José Eduardo Maiorano, afirma que a companhia tem apetite para parcerias inovadoras que contribuam com a capilaridade do negócio: “para atingir o patamar de crescimento que planejamos para este e os próximos anos seguiremos buscando novos mercados, além de fortalecer nosso posicionamento em grandes contas”, afirma.