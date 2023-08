AXA é certificada com o Selo Prata do DEPJUR 4.0

A AXA no Brasil foi aprovada na certificação Departamento Jurídico 4.0 edição 2023 e contemplada com o Selo Prata. Pioneira na adoção do legal design em suas apólices, a AXA tem investido cada vez mais em inovação jurídica e acompanhado de perto as tendências do mercado.

O selo é um reconhecimento à área jurídica da empresa, que atende mais de 80% dos requisitos propostos pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L). Entre os pré-requisitos de inovação jurídica estão: utilização de software para gestão de ações processuais e/ou contratos e/ou possuir ferramentas de automação; utilização de ferramentas de automação de fluxos para melhorias de performance; participar e/ou promover eventos destinados à inovação no mercado jurídico; e possuir parceria com lawtech.

O objetivo da associação é promover práticas mais inovadoras para o Direito e para a Justiça, incentivando departamentos jurídicos que exercem e implementam práticas diferenciadas voltadas para os pilares de inovação jurídica, gestão de pessoas, eficiência jurídica e parceria de negócios.

Para a AXA, tal reconhecimento comprova que o Departamento Jurídico da companhia adota estratégias inovadoras visando sempre tornar a jornada do cliente mais simples. “Esse prêmio representa mais do que uma inovação e maior simplicidade de processos, retrata o compromisso da AXA na qualidade de serviços em favor de nossos clientes e o impacto na sociedade, tornando os contratos mais acessíveis, seguindo nossa estratégia de ESG”, conta Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e Responsabilidade Social.

No evento de premiação, em 1 de agosto, esteve presente o Superintendente Jurídico, Felipe Faraj, e sua equipe. “Na AXA, todas as nossas ações são voltadas para os nossos clientes. Tenho muito orgulho de ter contribuído com as iniciativas que levaram a companhia a receber este reconhecimento”, contou Felipe.

