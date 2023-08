Aos 50 anos, Wiz Co reporta EBITDA ajustado de R＄125,4 milhões no 2T23

A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, obteve EBITDA Ajustado de R$ 125,4 milhões no 2T23. Uma expansão de 15% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor total foi R$ 109,1 milhões.



O Grupo comemorou o aniversário de 50 anos, em julho, focado em eficiência operacional, na consolidação e sinergia das empresas e frentes de negócios. Assim alcançou Receita Líquida de R$ 202,7 milhões no 2T23. Houve crescimento de 2,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior.



O faturamento atual é impulsionado pelas joint ventures em seguros com Bmg e BRB, no formato bancassurance, e, um dos destaques do trimestre foi a Wiz Corporate, que bateu recorde histórico na emissão de prêmio, registrando R$ 134 milhões.



“O avanço nesses importantes indicadores atesta a melhora da competitividade, mediante maior geração de resultados, evolução da produtividade e redução de custos. Há uma reação favorável no cenário macroeconômico, que vem se mostrando muito desafiador ao longo dos últimos anos. Logo, o momento é de otimismo com a retomada do crescimento econômico e previsão de baixa dos juros”, afirma o CEO, Marcus Vinícius de Oliveira.



As despesas gerais e administrativas caíram para R$ 34 milhões no 2T23, uma redução de 15% em relação ao mesmo trecho confrontado de 2022. Reflexo da revisão de processos, incremento tecnológico e gestão de pessoas.



Já o Lucro Líquido Ajustado referente ao 2T23 foi de R$ 72,4 milhões, 5% inferior ao mesmo período do ano passado. O resultado é consequência do cenário de juros e inflação elevados, impactando o custo de servir a dívida da Companhia, além dos pagamentos pelas aquisições de BRB Seguros, Promotiva e outras unidades de negócio.



Resultados Sólidos



As unidades de negócio do Grupo Wiz Co comercializaram mais de R$660 milhões em prêmios de seguros no 2T23, uma evolução de 19,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.



No acumulado do ano, a Companhia já registra mais de R$1,2 bilhão em prêmio emitido, número 23,7% superior ao 1S22.



A Wiz Corporate, unidade de negócio voltada para a distribuição de seguros e produtos financeiros ao mercado B2B, atingiu a marca histórica de R$134 milhões em prêmio emitido, uma evolução de 37% em relação ao 2T22.



“O mercado brasileiro de seguros requer: inovação, estratégias de acesso e desburocratização, personalização e soluções digitais. Temos esse dinamismo como parte da cultura organizacional e fizemos a lição de casa em termos de engajamento e motivação. Não só da força de vendas, mas de toda a esteira de negócios”, analisa Marcus Vinícius de Oliveira, sobre o resultado da Companhia no segmento de seguros.



Outro destaque do 2T23 está na carteira da Inter Seguros, que chegou à marca de 1,5 milhão de segurados, com 47% de crescimento em comparação ao mesmo período do ano anterior. O recorde de mais de 340 mil vendas realizadas no trimestre também impulsionou o resultado e reforçou a visão de consistência dos produtos digitais.



Já no segmento de crédito e consórcios, o Grupo Wiz Co atingiu R$3,1 bilhões comercializados no 2T23, com 62,6% de crescimento em comparação com o 2T22. Foram R$6,4 bilhões de créditos comercializados no primeiro semestre de 2023, número 77,9% superior ao 1S22.



Relatório de Sustentabilidade



A Wiz Co, comprometida com a transparência e a condução sustentável dos negócios, divulgará na sexta-feira (11) o 2º Relatório Anual de Sustentabilidade. O levantamento adota os direcionamentos do Global Reporting Initiative (“GRI”) para a divulgação de informações sobre os aspectos sociais, de governança corporativa e ambientais da Companhia com relação ao exercício de 2022.



“Estamos concentrados em gerar valor aos nossos controladores, entregando resultados duradouros também para os nossos colaboradores, parceiros de negócios, acionistas, investidores, clientes e a sociedade”, enfatiza o CEO.