Allianz lança seguro de Responsabilidade Civil Digital exclusivo para PME

A Allianz Seguros apresenta uma nova solução digital destinada exclusivamente às pequenas e médias empresas. Trata-se do seguro de Responsabilidade Civil PME Digital, que resguarda o segurado em caso de indenizações a terceiros por danos e custos provenientes de incidentes. Voltado a diversas atividades, o produto protege estabelecimentos como escolas, hotéis, clubes, auditórios, restaurantes e eventos de danos materiais e corporais que venham a ocorrer com os seus empregados e frequentadores.

A novidade oferece até três opções de pacotes de coberturas (Básico, Ampliado e Completo), que são apresentadas automaticamente ao ramo de atividade no momento do preenchimento dos dados da empresa pelo corretor. Nos pacotes mais completos, o segurado poderá contar com coberturas para danos sofridos pelo empregado, poluição súbita e danos morais decorridos diretamente de dano corporal e/ou material cobertos pela apólice, dentre outras. A cotação do seguro é simples, ágil e intuitiva e está disponível direto no AllianzNet Corretor em versão digital compatível com telas de smartphones, com facilidades ao corretor parceiro que, ao inserir o CNPJ da empresa, tem à disposição o preenchimento automático das informações por meio de inteligência de dados.

“Empresas que lidam com o público, sejam clientes ou pessoas que estão passando pelo local, estão sujeitas a incidentes ou danos involuntários derivados do serviço que prestam ou até de casualidades. Por garantir que os negócios não sofram impactos financeiros por causa de situações como essas, o seguro de Responsabilidade Civil se mostra tão importante”, explica Luciano Calheiros, diretor executivo de Negócios Corporativos da Allianz Seguros.

Ainda de acordo com o executivo, o seguro de Responsabilidade Civil, por si só, é uma alavanca para a diversificação da carteira do corretor. “É a solução ideal para oferecer uma gama maior de produtos para os clientes PME, completa.

Algumas coberturas e serviços possuem restrições, carência e limites diferenciados. Para saber os detalhes e conhecer a lista completa consulte o Manual do Segurado/Condições Gerais.

