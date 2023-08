 A Porto tá Por Perto: programa para corretores da Porto chega a MG 

Alinhado ao seu propósito de valorizar e fortalecer o relacionamento com corretores, a Porto está promovendo ao longo do ano, sete edições do evento “A Porto tá por perto” que passa pelo Sul, Sudeste e Nordeste do país. No dia 03 de agosto, aproximadamente 200 corretores de Minas Gerais terão acesso a palestras de executivos da empresa, trocas de experiências, painéis de negócios, entre outras novidades.



O projeto se iniciou ano passado na região sul e foi um sucesso. O intuito do evento é aproximar os corretores dos executivos da empresa e trazer uma visão estratégica aos profissionais sobre como a marca está atuando em suas verticais de negócio ao longo do ano.



Para Eva Miguel, Diretora Executiva de Produção Brasil da Porto, é gratificante ter a oportunidade de estar com corretores de diversas partes do país. “Os corretores são grandes aliados nossos e estar perto desses profissionais é muito enriquecedor em diversos sentidos. Estamos ansiosos para passar o dia e estreitar o relacionamento com nossos parceiros. Contaremos também com gamificação e brindes para tornar a experiência mais dinâmica e memorável ainda”.

K.L.

Revista Apólice