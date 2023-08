99 fecha parceria com Autovist para vistorias digitais

A 99, empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções de mobilidade, acaba de promover uma parceria com a Autovist, líder em autovistoria digital. A iniciativa visa garantir a qualidade e eficiência dos serviços da 99, além de fortalecer a visibilidade da marca no mercado.

Os motoristas parceiros podem contar com um processo de vistoria que verifica, com qualificação e agilidade, a condição dos veículos e a instalação correta de adesivos com a identidade visual da 99 no veículo. “A 99 confia na Autovist para aprimorar o processo de divulgação da marca e manter o padrão de qualidade com os motoristas”, diz Daniel Figueiredo, Diretor de Operações da Autovist.

Com os resultados positivos em Porto Alegre (RS), o serviço agora se expande para outras capitais no Brasil. “A personalização durante a jornada do processo de autovistoria tem sido um diferencial da Autovist e tem ajudado a 99 a garantir a qualidade esperada”, complementa Daniel.

Com o acordo, a 99 reforça seu compromisso em oferecer a melhor experiência para os motoristas parceiros e para os passageiros, enquanto a Autovist fortalece sua posição como uma referência em inovação em vistorias digitais. Esta iniciativa conjunta também enfatiza a crescente importância da transformação digital no setor de transportes.



K.L.

