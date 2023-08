Como o marketing digital pode impulsionar as vendas dos corretores de seguros

Em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso elaborar estratégias para se destacar entre tantos profissionais. Essa premissa serve para todos, inclusive para os corretores de seguros. A Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, realizada pela RD Station, destaca que 94% das empresas brasileiras adotaram o marketing digital como estratégia de crescimento.

“A era digital trouxe uma infinidade de oportunidades para os corretores de seguros escalarem seus resultados. Isso porque, por meio de uma presença on-line bem estruturada, eles podem fornecer informações sobre os diferentes tipos de seguros, as suas aplicabilidades e a importância de estar protegido. Além de se tornar referência no assunto”, explica Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint.

Barreto complementa afirmando que “uma comunicação integrada e estratégica te ajuda a construir uma reputação junto ao seu público de interesse, potencializa os seus relacionamentos e minimiza erros”. Diante disso, o marketing se torna um meio bastante eficaz para uma venda cada vez mais consultiva, a fim de atender às necessidades e demandas dos clientes de forma personalizada.

Segundo o executivo, além do marketing fortalecer a sua ‘marca’ no setor, ele também “fornece ferramentas práticas que ampliam o alcance da atuação do corretor, permitindo uma comunicação mais direcionada, ampliando a sua rede de conexão e auxiliando na conversão de vendas”. No contexto de um mercado dinâmico, estar atento às tendências vai contribuir para destacar os melhores profissionais.

Plataforma Marketing para Vendas Omint

Reconhecendo a importância de uma comunicação direcionada para a atuação profissional, Barreto conta que a Omint dispõe de uma plataforma de marketing para vendas exclusiva para corretores parceiros. Nela, é possível encontrar peças personalizáveis de produtos da Omint Saúde e Omint Seguros para facilitar a rotina de prospecção.

“Essa solução não só auxilia os nossos parceiros, essenciais para o sucesso dos negócios, como gera ganhos para toda a cadeia de valor. Além disso, conseguimos manter uma comunicação unificada e assertiva, levando aos nossos clientes informações relevantes e necessárias para a tomada de decisão”, finaliza Cícero.

K.L.

Revista Apólice