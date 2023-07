Zurich passa a compensar emissões de carbono no seguro automóvel

A Zurich anunciou nesta semana uma iniciativa que visa a compensação das emissões de carbono na carteira de seguro auto junto a dois importantes parceiros: a Localiza&Co e a Tempo. A partir de agora, as emissões resultantes do uso de carro reserva e de serviços de assistência 24 horas serão compensados por meio da compra de créditos de carbono dos parceiros, sem qualquer custo adicional para o cliente.

No caso do carro reserva, a companhia é a primeira seguradora a fazer parceria com a Localiza&Co para aderir ao Neutraliza, programa lançado em 2022 e que visa minimizar as emissões referentes ao escopo 3, que são aquelas provenientes dos veículos alugados pela Zurich. Com esta iniciativa, as empresas estimam compensar aproximadamente 3,2 mil toneladas de CO2 anualmente, por meio da aquisição de créditos de carbono de projetos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que contribuem para o desenvolvimento social e preservação das florestas, por intermédio do Instituto Ekos.

Já com a Tempo, serão compensados todos os serviços de assistência que geram emissões diretas, como guincho, táxi, socorro via moto e deslocamentos de chaveiros, através do projeto Tempo Sustentável. Só com os serviços de guincho, um dos mais utilizados pelos clientes da seguradora, as companhias calculam de 3,3 mil toneladas de carbono compensadas por ano, uma média de 280 toneladas por mês. A empresa também é a primeira seguradora a aderir ao programa da Tempo, lançado no início do ano.

“A jornada da Zurich para reduzir as emissões em nível global já começou, e os desafios são enormes nessa transição. Precisamos fazer isso juntos e por isso, estamos muito felizes por nos unirmos à Localiza e à Tempo nesses projetos”, destaca Fabio Leme, diretor executivo de Personal Lines da seguradora. “Essas ações contribuem para esta jornada, conectando parceiros e chamando a atenção dos clientes com uma contribuição direta, que é a compensação das emissões”.

Para Daniel Linhares, diretor executivo de Gente da Localiza&Co, a parceria com a Zurich é um marco importante para o Neutraliza pelo fato de ser a primeira seguradora a oferecer esse benefício para quem precisa de um carro reserva, dando ainda mais escala à iniciativa que, apenas em 2022, compensou mais de 14 mil toneladas de CO2 provenientes das emissões da jornada de mobilidade de clientes.

“Reduzir os impactos das mudanças climáticas é prioridade para a Localiza e a nossa jornada rumo à uma economia de baixo carbono está baseada em três pilares: medir, reduzir e compensar. O Neutraliza é uma evolução natural dessa estratégia e estamos muito satisfeitos em poder contribuir com a agenda ESG da Zurich, apoiando a seguradora nos seus objetivos de sustentabilidade e gerando valor para clientes, parceiros e para a sociedade como um todo”, afirma Linhares.

Já para João Armesto, vice-presidente Comercial e Marketing da Tempo Assistência, o projeto com a Zurich é uma oportunidade de materializar o programa disponibilizado pela empresa no início de 2023, o Tempo Sustentável. Segundo ele, é um movimento importante para conscientizar empresas e clientes sobre a importância da adoção de práticas sustentáveis.

“Apoiar nossos clientes e parceiros em práticas sociais e ambientais é um compromisso da Tempo com o mercado segurador e com toda sociedade. A disseminação do tema e compreensão sobre os impactos das ações fazem com que tenhamos boas expectativas para um futuro cada vez mais equilibrado”, completa Armesto.

Como funciona

Quando o segurado solicitar o serviço de carro reserva ou qualquer serviço de assistência 24 horas, será feita a medição da quantidade de gases poluentes para serem neutralizados. Para calcular as emissões de carbono geradas pelos veículos são considerados fatores como consumo de combustível, tipo de motor e quilometragem anual. Com base nesse resultado, a seguradora faz a compra dos créditos dos parceiros conforme o serviço utilizado.

Dessa forma, ao escolher o seguro auto da Zurich, os clientes garantem a proteção de seu veículo e, também, contribuem para a mitigação das mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente, sem pagar nada a mais por isso.

Sustentabilidade na prática

Na Zurich, a sustentabilidade é uma preocupação que pode ser vista em toda a jornada do cliente dentro da companhia, começando pela oferta, em que a seguradora é pioneira e especialista no segmento de veículos híbridos e elétricos com coberturas e serviços diferenciados. Além disso, a empresa tem processos de cotação, emissão e envio de apólice aos clientes do seguro auto 100% digitais.

O envolvimento dos parceiros na jornada de adoção de práticas mais sustentáveis da seguradora pode ser visto na Certificação Selo Verde, que se tornou o grande exemplo de como a empresa conseguiu sensibilizar o ecossistema que envolve o seguro auto. Com o projeto, a seguradora passou a oferecer, junto ao Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), um selo às oficinas mecânicas que adotassem ações mais sustentáveis no processo de conserto de veículos. Desde 2021, quando foi lançado, já são mais de 200 oficinas contempladas pelo selo.

N.F.

Revista Apólice