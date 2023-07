Zurich oferece seguro de vida com assistência pet

O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de países com mais pets, com um total de 149,6 milhões de animais de estimação, conforme aponta o censo do IPB (Instituto Pet Brasil) de 2021. Diante disso, é cada vez mais comum a diversidade de serviços a esses animais que, cada vez mais, são vistos como parte integrante das famílias brasileiras.

De olho nisso, a Zurich lançou em 2021 uma assistência em seu seguro de vida individual que visa ajudar as pessoas a cuidarem melhor de seus bichinhos de estimação. O benefício está entre as assistências que podem ser escolhidas gratuitamente pelo cliente em seu seguro e inclui consultas veterinárias emergenciais e de rotina, exames, cirurgias, serviços de transporte e hospedagem, entre outras vantagens, dentro dos limites estipulados nas apólices vigentes.

“O Zurich Vida para Você foi pensado, desde o início, para ser flexível e atender o cliente em suas necessidades cotidianas, ao longo de toda a sua vida”, afirma Daniela Cruz, superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da seguradora. “Só quem já teve um animalzinho doente em casa sabe o impacto emocional e, muitas vezes, financeiro, que isso gera para toda a família. Oferecer essa assistência como uma possibilidade no seguro de vida cumpre com o nosso propósito, de ter um seguro que, de fato, proteja o cliente e sua família em suas necessidades específicas”, pontua.

Segundo Daniela, desde o seu lançamento, a assistência já é uma das mais procuradas, sendo que atualmente milhares de clientes já possuem acesso ao benefício.

Ela faz parte do rol de mais de 15 assistências que o segurado pode escolher ao contratar o produto, que incluem assistência bike, telemedicina, assistência residencial, entre muitas outras que podem ser utilizadas em todos os momentos da vida, sempre que necessário.

Colaboradores também contam com benefício

Em 2022, a companhia disponibilizou a assistência também no seguro de vida em grupo que oferece aos seus colaboradores. Assim como outras iniciativas voltadas para os pets, como o recente pet day da companhia, em que os colaboradores puderam trazer seus bichinhos para o escritório, o benefício fez sucesso e também a diferença para o bem-estar dos funcionários e suas famílias.

Katia Elizabeth Camara, gerente executiva de produtos da Zurich, foi uma das colaboradoras a utilizar o benefício para um de seus cachorros, o Zé. Ela conta que o pet começou a apresentar uma tosse frequente e que, ao acionar a assistência do seguro, foi prontamente atendida. “Entre a ligação e o atendimento na clínica, não se passaram nem duas horas. Indicaram um local próximo da minha casa, fomos bem atendidos, fizemos os exames também com o apoio da assistência. Ele recebeu o tratamento e está bem agora”, conta.

Para ela, a assistência cumpre com um dos propósitos do seguro de vida, que é proteger não apenas o segurado, mas aqueles que o rodeiam. “Os pets são nossos companheiros. Ter essa prestação de serviço em um seguro de vida significa proteção e bem-estar para aqueles que também são membros da família, só que têm quatro patas”, opina Katia.

Suely Gomes Soares, analista técnica da área de Qualidade, foi outra colaboradora que utilizou o benefício com a Nyna, a cachorra de estimação da família. Suely conta que a cadela passou mal em um momento em que ela também lidava com outras questões familiares. Foi quando ela lembrou do benefício apresentado pela comunicação interna. “Entrei em contato e imediatamente fui direcionada a uma clínica 24 horas. O tempo todo tive suporte da equipe que, além de indicar onde eu deveria ir, me deram todo o apoio emocional necessário”, reforça.

Para Carlos Toledo, diretor executivo de Pessoas e Cultura da Zurich, a extensão do benefício para os pets reflete o olhar integral da empresa para a saúde e bem-estar dos colaboradores. “Sabemos a importância que os bichinhos têm para nossas famílias. Fornecer essa assistência significa dar mais tranquilidade e segurança aos nossos funcionários, que podem contar com um suporte especializado no caso de seus bichinhos precisarem de cuidados”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice