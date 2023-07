Zurich lança solução de Engenharia de Riscos focada em prevenção

Compartilhar no

Compartilhar no

A Zurich acabou de disponibilizar no Brasil uma nova solução de Engenharia de Riscos, focada na prestação de serviços de prevenção: a Zurich Resilience Solutions (ZRS).

Por meio dessa solução, a seguradora oferece um amplo leque de soluções de gestão de riscos, com foco em tipos específicos de serviços como resiliência climática e gestão da cadeia de suprimentos, além dos já tradicionais direcionados para prevenção de riscos de incêndio, quebra de máquinas, interrupção de produção, entre outros, para diversos segmentos da indústria.

Como explica a superintendente de Engenharia de Riscos da companhia, Andressa Meireles, as soluções estão disponíveis para empresas que necessitam de consultoria especializada, mesmo que ainda não sejam clientes da Zurich.

“Os serviços têm como objetivo avaliar e analisar diferentes tipos de risco, todos relacionados aos principais desafios que as empresas estão enfrentando ou enfrentarão em um futuro próximo. A contratação pode ser feita tanto agregada às apólices quanto fora delas, como um serviço de consultoria específico”, resume.

A avaliação de mudanças climáticas, explica Andressa, tem como objetivo permitir o entendimento de como os riscos climáticos, cada vez mais frequentes, podem afetar operações de negócios, estratégia e posição financeira das empresas. “No Brasil, vamos atuar focados, principalmente, em avaliações de alagamento. Para isso, a seguradora conta com mapas de risco climáticos próprios e modelos que simulam os impactos atuais e dos próximos anos”, revela.

No caso dos riscos na cadeia de suprimentos, será feita a avaliação do impacto da interrupção dos negócios provocada pela falta de fornecimento de matéria-prima por parte dos fornecedores.

“Além desses serviços, os clientes contarão com ferramentas de ponta da companhia, como é o caso do Zurich Risk Advisor. Trata-se de um aplicativo que possibilita que sejam feitas autoavaliações, avaliações de riscos à distância, em tempo real e em qualquer parte do mundo. O app é aberto ao público e está disponível para Android e IOS”, complementa.

Mais tecnologia, mais prevenção

José Bailone

Para o diretor Executivo de Seguros Corporativos e de Subscrição de Ramos Elementares da Zurich, José Bailone, a ZRS vem para qualificar ainda mais as soluções disponibilizadas pela equipe de engenharia de riscos da companhia. Para ele, a novidade traz ao mercado brasileiro ferramentas extremamente úteis para os corretores que querem apoiar os clientes na mitigação e prevenção de seus riscos.

“As empresas costumam sofrer com a falta de dados, ferramentas e insights relevantes e confiáveis para ajudá-las a mitigar seus riscos. A ZRS é nossa resposta direta para resolver esse problema” explica o executivo. “Como um consultor de riscos, os corretores podem alertar seus clientes para a importância desse tipo de serviço para a prevenção, contando sempre, é claro, com o suporte do nosso time de Engenharia de Riscos”.

Segundo o diretor, a disponibilização da ZRS no Brasil dá acesso direto às empresas ao amplo conhecimento de mais de 750 engenheiros de risco da Zurich, baseados em 40 países, além de tecnologia de ponta para atuar preventivamente sobre seus riscos.

Ele frisa também que o lançamento da ZRS no Brasil está diretamente relacionado a episódios que estão sendo vivenciados por todo o planeta e, por isso, preocupam líderes mundiais, como vem apontando o estudo Global Risks Report (GRR), que na edição de 2023 indicou os riscos a que o mundo está exposto em um horizonte de curto e longo prazo.

“Os riscos climáticos seguem no Top 10 dos principais riscos que a humanidade deverá enfrentar nesta década, tanto em um horizonte de 2 anos quanto de 10 anos. A longo prazo, aliás, quatro dos cinco riscos considerados como mais graves pelo estudo têm relação direta com a falha na resiliência climática e suas consequências. Por isso, atuar para ajudar as empresas para se preparem para o futuro e mitigarem seus riscos é fundamental”, finaliza Bailone.

N.F.

Revista Apólice