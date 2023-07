Zoox reúne dados para prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro

EXCLUSIVO – Dados de consumidores estão espalhados por diversas plataformas e a sua captação acontece de forma, agora, corriqueira. O grande desafio está em transformar estas informações em conhecimento. “Não focamos apenas na abrangência e na qualidade dos dados, mas em pequenas soluções que ajudem os negócios das empresas de forma real”, explica Rafael Albuquerque, CEO da Zoox.

Uma das formas de atuação é através de um serviço Look a Like. Se uma seguradora sobe a sua base de clientes é possível identificar como são os seus melhores consumidores e, assim, criar modelos preditivos com qualidade.

Para as seguradoras, a Zoox, baseadas já em dados do último Censo e outras informações, consegue identificar por indicadores áreas de risco para diversas carteiras. Nesta plataforma, as análises são feitas por dados anonimizados e clusterizados. “Quando criamos uma visão em que os dados de uma pessoa precisam ser enriquecidos, que não seja para fins de lavagem de dinheiro ou prevenção a fraudes, é preciso ter um Opt-in da pessoa, através dos canais da seguradora”, acrescenta Albuquerque, esclarecendo pontos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados.

“A Zoox tem a maior quantidade de integrações de dados que contribuem para resolver problemas reais dentro das seguradoras”, avalia Albuquerque, que já atua em seguradoras montando os scores para precificação do seguro auto, por exemplo.

Albuquerque ressalta que as empresas do mercado de seguros estão muito abertas a conhecerem as novidades, querendo fazer as coisas de maneira diferente. “Queremos mostrar como é possível fazer os processos mais ágeis e precisos com ferramentas de machine learning e Inteligência Artificial, com multiquantidade de integrações. O mercado sai de 18 meses muito complexos, com investimentos voltando a acontecer em tecnologia. As áreas de analitics e data estão sedentas por coisas novas”, conclui o CEO da Zoox.

