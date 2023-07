XP Investimentos passa a comercializar produtos da Pottencial

A Pottencial se uniu à XP em um projeto que promete impulsionar não só os resultados das duas empresas, mas o mercado segurador brasileiro como um todo. A XP vai comercializar os produtos Empresarial, Residencial, Garantia e Seguro Fiança Locatícia da seguradora para sua rede de clientes, hoje formada por 4 milhões de pessoas físicas e 100 mil pessoas jurídicas.

A Pottencial desenvolveu um hub de soluções tecnológicas de forma a garantir uma integração “end to end”. Esse desenvolvimento será um dos pilares para essa parceria com a XP. Objetivo da seguradora é transformar a forma de se contratar seguro no Brasil, com soluções amigáveis, confiáveis e customizadas, da mesma forma que a XP popularizou o setor de investimentos.

“Estamos extremamente felizes em concretizar esse contrato. Acreditamos muito na capilaridade que a XP tem na distribuição de seguros, como agregadora de valor para os seus clientes. São duas empresas com uma grande sinergia e que agora estão juntas nessa parceria promissora”, afirma o vice-presidente da Pottencial, Carlos Quick. Segundo ele, essa e outras parcerias inovadoras têm um papel importante na estratégia de crescimento da companhia, que vem se mantendo acima dos dois dígitos desde sua fundação.

Quick acrescenta que a XP transformou e democratizou a relação do brasileiro com o investimento, trazendo para o país uma nova forma de investir, de cuidar das finanças, com acessibilidade, gerando uma visão de futuro para as pessoas, além de novos investidores. “Queremos fazer a mesma coisa, atrair novos clientes para esse mercado, levar mais proteção às pessoas e empresas, demonstrando a importância do seguro. A XP administra muito bem o capital de seus clientes, e queremos proporcionar proteção patrimonial para eles. Tudo isso de forma extremamente amigável, 100% intuitiva e que o próprio cliente possa fazer a contratação diretamente nos canais da XP, com poucos cliques”, diz o executivo.

Os números indicam a dimensão que o setor pode alcançar: enquanto no Brasil o mercado de seguros representa 6,4% do PIB, em países como Inglaterra e Estados Unidos esse percentual chega a 12%.

O head de Canais Estratégicos da Pottencial, Paulo Marchezine, destaca como a seguradora disponibilizará as soluções desenvolvidas para os clientes da XP. “Desenvolveremos um ambiente de multicanalidade, com tecnologia embarcada de alta performance, permitindo que o cliente defina a melhor maneira de se relacionar com o projeto e acessar as nossas soluções. Se ele é mais conectado, encontra suas soluções de forma independente e contrata o seguro com poucos cliques. Teremos também uma equipe dedicada a atender de forma personalizada sempre que necessário”.

N.F.

