Workshop do CSP-MG debate tendências e oportunidades do mercado

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) reuniu as beneméritas Stoa, ENS (Escola de Negócios e Seguros), Ways Gestão Empresarial e Tokio Marine Seguradora no VII Workshop Conhecer para Proteger, realizado no dia 19 de julho, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF.

Além de apresentaram técnicas de vendas e produtos, os representantes das parceiras falaram sobre tendências do mercado e dos impactos da tecnologia na oferta dos seguros de Pessoas.

Durante a abertura, o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, enfatizou a importância da série de workshops, como uma oportunidade “ímpar” de qualificação profissional.

“A capacitação dos agentes do mercado é fundamental para que os profissionais do setor possam ofertar soluções adequadas e ampliar a proteção da sociedade. É preciso conhecer para proteger. O evento ainda promove o que chamamos de networking qualificado, a interação entre quem desenvolve os produtos e aqueles que os distribuem aos consumidores”, ressaltou Mello, que também atuou como o mediador do evento.

O primeiro a palestrar foi o CEO da Stoa, Eduardo Marcellini. A empresa é uma assessoria especializada em seguros de vida e previdência. “Oferecemos aos corretores todo o suporte operacional para que ele possa se concentrar no que faz melhor, que é prospectar e negociar com os clientes”, afirmou.

Marcellini informou que a Stoa opera com diversas seguradoras. O corretor realiza seu cadastro na companhia da qual receberá diretamente sua comissão. A assessoria disponibiliza ainda software para uso do corretor no modelo de negócios White Label.

O CEO também abordou as mudanças que têm impactado a comercialização dos produtos de Pessoas. Ele explicou que a venda humanizada no ambiente digital é uma tendência na adesão ao seguro de vida.

“A dinâmica da venda humanizada, por meio dos canais digitais, tem sido a preferência dos consumidores, segundo pesquisas de mercado. As pessoas hoje demonstram preferência pelo modelo híbrido: a compra do produto tem início no digital, mas é concluída com a consultoria e o suporte humano. Isso demonstra que o corretor continua sendo essencial na jornada do cliente”, atestou.

Na sequência, as coordenadoras da ENS, Rosiane Rocha e Nivea Barros, citaram diversos cursos e programas de aperfeiçoamento e capacitação voltados aos agentes do mercado, disponíveis no formato online.

Elas anunciaram uma novidade aos corretores que quiserem se tornar parceiros da instituição por meio do “Programa Corretor Educação Segura (CES)”. A iniciativa funciona da seguinte maneira: “o corretor indica uma pessoa para os cursos de graduação e recebe o valor integral da primeira mensalidade mais 10% do valor das mensalidades pagas”, explicou Rosiane Rocha.

As representantes da ENS lembraram ainda o convênio existente com o CSP-MG, que permite descontos de 20% nos cursos de MBA e de pós-graduação e de 10% nos cursos de graduação para dirigentes e funcionários das beneméritas.

O CEO do Grupo Ways Gestão Empresarial, Maurício Tadeu Barros Morais, contou sua trajetória no mercado de seguros e na área educacional. O executivo é também professor, mentor e consultor. O Grupo Ways é especializado nos serviços de gestão empresarial, finanças, contabilidade, consultorias e mentorias com foco nos corretores de seguros.

“Com nossa expertise, temos ajudado corretores a sair do modo operacional para o estratégico, tornando esses profissionais os protagonistas de seus negócios”, assegurou.

Durante o evento, Maurício Tadeu aproveitou para falar sobre o lançamento do aplicativo Ways que agiliza a jornada do cliente. “No APP o corretor pode baixar desde uma guia de pagamento quanto acompanhar as demonstrações de resultados da corretora, além de acessar outros serviços e avaliar nosso atendimento”, exemplificou.

O executivo mencionou também a criação da comunidade Corretor 5.0, em parceria com a consultora Fernanda Souza. A novidade é voltada para a troca de experiência e informações sobre inovação, gestão, negócios, entre outros temas.

Rosangela Spak, gerente nacional Vida Massificados da Tokio Marine, e Luiz Gustavo Costa, gerente nacional Vida PJ, falaram sobre a segmentação na estrutura comercial da área.

“A segmentação nos trará foco e especialização. Dessa forma seremos ainda mais eficazes e assertivos no atendimento aos nossos corretores para que possam realizar uma oferta personalizada aos clientes”, garantiu a executiva.

Segundo Rosangela, os parceiros têm à disposição um leque de ferramentas digitais para fomentar as vendas, como o BI do Corretor, Tokio Sites, entre outras.

Luiz Gustavo comentou as iniciativas da companhia para potencializar as vendas de seguros PJ. Uma delas é a “Mesa de Negócios”, criada com o objetivo de fortalecer a marca Tokio Marine, desenvolver e ampliar oportunidades de negócios focando na melhor experiência do corretor.

“A novidade consiste em uma estrutura dedicada e exclusiva composta por especialistas que atuam em contato com corretores de pequeno e médio portes para potencializar os negócios da carteira de Produtos Pessoa Jurídica (PJ). Com isso, a seguradora busca impulsionar as vendas dos produtos do seu vasto portfólio”, acrescentou.

No encerramento, a diretora Comercial de Minas Gerais da Tokio Marine, Andreia Padovani, reiterou o apoio da companhia ao CSP-MG. “Parabéns ao Clube pela realização desses workshops que são muito valiosos para o mercado. A Tokio está junto com a entidade promovendo a conscientização da sociedade a respeito da importância da proteção securitária”.

Agenda

O próximo Workshop Conhecer para Proteger acontece no dia 3 de agosto, quando o CSP-MG receberá as beneméritas BBT, Seguros Sura, Robson Silveira Advogados e Icatu. Os interessados podem se inscrever no link.

N.F.

Revista Apólice