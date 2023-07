Wiz Corporate impulsiona receita de bancos com seguros corporativos

A Wiz Corporate, unidade de negócio do Grupo Wiz Co com foco nos produtos para pessoa jurídica (no segmento B2B), impulsionou e potencializou as receitas adicionais a bancos por meio da venda de seguros corporativos. No ano passado, a unidade emitiu R$ 395,7 milhões em prêmios, 14% acima do ano anterior. No primeiro trimestre deste ano foram emitidos R$ 92 milhões em prêmios.

A unidade atua no balcão de quase uma dezena de bancos, com agências espalhadas por todo o país, através da comercialização de seguros corporativos, ampliando o portfólio de produtos das instituições financeiras.

“Somos líder em operação bancassurance para pessoa jurídica no Brasil. Essas operações se consolidaram e impactam positivamente a receita adicional dos bancos. Entretanto, acreditamos que essas operações ainda têm margem para crescimento, através do lançamento de novos produtos e fidelização de clientes”, destaca o diretor comercial de Bancos, Serviços e Varejo da companhia, Marco Menezes.

A unidade de negócio atua de forma especializada, oferecendo seguros personalizados, com equipe técnica-comercial própria, atuando em todo o território nacional. A operação possui mais de 60 produtos disponíveis para empresas de todos os portes e trabalha com mais de 50 seguradoras.

Dentre os principais produtos comercializados estão o seguro prestamista para pessoa jurídica; seguro cyber; seguro de riscos diversos para máquinas e equipamentos; seguros D&O e E&O, que garantem cobertura para os atos de gestão de executivo e contra danos e prejuízos causados por falhas no exercício da profissão, respectivamente.

“Os seguros corporativos são fundamentais para a proteção patrimonial e perpetuação das empresas. O nosso objetivo é tornar os bancos parceiros full providers. Ou seja, atuamos para que a instituição financeira possa agregar novos produtos à sua esteira e agregar receitas ao caixa”, acrescenta Menezes.

Após firmar uma série de acordos comerciais no ano passado para vender seguros no balcão de grandes bancos, o executivo afirma que a Wiz Corporate tem grande expertise nessa atuação e não descarta a possibilidade de agregar novos parceiros.

“Temos negociação com grandes players do mercado, que se mostraram interessados na nossa expertise nesse tipo de operação, que engloba transparência, tecnologia e inteligência de mercado. São inúmeras as possibilidades para a geração de novas receitas”, finaliza Menezes.

N.F.

Revista Apólice