Wiz Co completa 50 anos e comemora resultados operacionais

A Wiz Co, corretora de seguros especialista em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, celebra 50 anos em julho em meio à consolidação da eficiência operacional e planos de continuar ampliando os resultados e negócios. Especialmente após a aquisição da Promotiva, gestora de correspondentes bancários do Banco do Brasil adquirida no final do ano passado.

O objetivo principal para 2023 é ampliar a sinergia entre as unidades de negócio, incluindo as joint ventures e parcerias realizadas nos últimos anos com grandes empresas, como Inter, Bmg e BRB, e mais recentemente com Grupo Omni, Paraná Banco e Polishop, além de expandir o portfólio de produtos e seguir atenta a oportunidades em operações bancassurance.

Com um faturamento superior a R$ 1 bilhão no ano passado, o Grupo Wiz Co conta com cerca de 1.700 colaboradores e 12 unidades de negócio.

Histórico

A companhia foi fundada em 1973 no Rio de Janeiro como Fenae Corretora, com o objetivo de intermediar seguros próprios da Caixa Econômica. Em 2009, a Fenae Corretora foi incorporada pela FPC Participações Corporativas, holding controlada pelo Grupo PAR, passando a se chamar PAR Corretora. Posteriormente, virou Wiz Soluções, até chegar ao nome atual: Wiz Co.

Outro grande avanço para a companhia foi em 2015, quando aconteceu sua abertura de capital. Em 2018, a Caixa Econômica anunciou a não renovação, em 2021, do contrato de exclusividade da corretora para as operações de balcão em suas agências. Desde então, a empresa diversificou sua atuação e realizou diversos deals e joint ventures.

“O Grupo foi criado há 50 anos para prestar serviços exclusivos com a Caixa na área de seguros. Durante 45 anos atuamos exclusivamente no balcão deste banco, mas nos últimos anos diversificamos as atividades. Ampliamos os canais de distribuição de seguro, crédito e consórcio e temos parcerias com os principais players do mercado. Agora, estamos fazendo a máquina rodar focada nos melhores resultados e sem deixar de olhar para possíveis oportunidades de negócios”, afirma o CEO da Wiz Co, Marcus Vinícius de Oliveira.

A companhia se especializou em potencializar as operações não core de bancos, ou seja, gerar receita adicional para esses parceiros com a venda de seguros. No ano passado, o faturamento com as operações bancassurance superou R$ 500 milhões, com crescimento de 129,2% em comparação ao ano anterior. A capacidade de aceleração de resultados em balcões bancários fica mais evidente, atualmente, nas joint ventures com BMG e BRB, que registraram no primeiro trimestre de 2023 uma Receita Bruta de R$ 61,2 milhões e R$ 55,4 milhões, respectivamente.

Diversificação de receitas

Além de ser reconhecida como um dos principais players em bancassurance do mercado, a assertividade na diversificação dos negócios é outro caminho adotado pela empresa, o que pode ser notado nas operações das unidades de negócio.

A Wiz Concept oferece soluções digitais para toda a esteira do mercado segurador e de crédito; a Wiz Parceiros tem como foco a distribuição de produtos de consórcios e crédito de instituições, como CNP Consórcios, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Porto e Embracon; a Wiz Corporate é o braço para distribuição de produtos de seguridade voltado para empresas que atua em diversos segmentos, como agronegócio, cibersegurança e construção civil, entre outros; e a Wiz Conseg, que possui a maior operação de seguros em concessionárias.

“As nossas unidades de negócio englobam toda a esteira de seguros, créditos e consórcios, oferecendo uma vasta gama de soluções e serviços aos nossos clientes”, comenta o CFO e diretor de Relações com Investidores, Lucas Neves.

Promotiva alavanca segmento de crédito e consórcios

Uma das apostas da Wiz Co para impulsionar os resultados nos próximos anos é a Promotiva, gestora da maior rede de correspondentes bancários do Banco do Brasil, adquirida no final do ano passado e que responde por cerca de 11% da disponibilização de crédito na instituição financeira. Presente em mais de 3 mil municípios no país, a Promotiva atua na distribuição de produtos de crédito, consórcios e seguros exclusivos BB, customizando soluções para todos os públicos.

Em seu primeiro trimestre completo de operação como empresa do Grupo, a Promotiva adicionou R$ 21,2 milhões em Receita Líquida. O montante equivale a aproximadamente 70% da receita no segmento de crédito e consórcios e 10% da receita líquida da Companhia no primeiro trimestre de 2023, que foi de R$ 212,7 milhões.

N.F.

Revista Apólice