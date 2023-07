Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em junho

O último estudo sobre o valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil, realizado pela Minuto Seguros, apontou que o seguro ficou mais em conta no mês de junho. Segundo o levantamento, no mês foi registrada uma queda de 16,4% nos valores para o perfil feminino e de 14,8% para o masculino. O ranking é elaborado de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Entre os destaques do mês, estão:

– A localidade com os menores preços médios para os perfis masculino e feminino, dentre os 10 modelos analisados, foi Florianópolis. Onde, o valor para o perfil masculino é de R$ 3.037,15 (-13%) e para o feminino é de R$ 2.513,78 (-16,2%).

– O Rio de Janeiro obteve os maiores preços médios entre as capitais analisadas: R$ 5.994,15 (-17,1%) para o perfil masculino e R$ 3.406,64 (-17,5%) para o feminino.

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.588,06 (-14,8%) para o perfil masculino e R$ 2.931,71 (-16,4%) para o perfil feminino.

Entre os destaques do trimestre, estão:

– O Novo Polo, que se manteve nas primeiras posições dos mais vendidos nos últimos meses, registrou uma queda de 0,5% no valor médio masculino no trimestre, atingindo R$ 4.491,90. Já no feminino a queda foi maior, chegando a 5,5% com valor médio de R$ 2.833,87.

– Já o Novo Onix Hatch, que também foi um dos carros mais vendidos do país no último trimestre, registrou uma queda de 2,8% no valor médio masculino, atingindo R$ 4.347,58. Já para o perfil feminino a queda foi um pouco menor, no patamar de 1,2% e com valor médio de R$ 2.672,44.

A seguir, a corretora as variações mais expressivas nos valores de seguro nas capitais analisadas, referentes ao mês de junho em comparação com o mês anterior:

– O Novo Argo sobe três posições e fica em quinto lugar na lista dos mais vendidos, registrando um aumento no valor médio do perfil masculino, enquanto obtém uma queda mínima na média geral do perfil feminino. No masculino, o modelo atinge o valor médio de R$ 4.378,10 (+7,2%). Já no feminino, atinge o valor médio de R$ 2.858,41 (-0,5%).

A maior variação para o perfil masculino ocorreu em Goiânia, onde o modelo atingiu R$ 5.360,90 (+41%), enquanto a maior variação para o perfil feminino se dá no Rio de Janeiro, chegando a R$ 3.965,14 (+31,2%).

– O Novo Polo, que permanece como modelo mais vendido, registra queda no perfil feminino e um aumento no perfil masculino. No perfil feminino, a maior variação se deu em Porto Alegre, onde chegou a R$ 2.727,55 (-12,1%). Já no masculino, ocorreu em Goiânia, onde chegou a R$ 5.902,09 (+48,7%).

A média dos valores é R$ 2.833,87 (-5,1%) para o perfil feminino e R$ 4.491,90 (+0,8%) para perfil masculino.

– O Novo Onix Sedan, que estava em quarto lugar na lista dos veículos mais vendidos, cai para sétimo e registra um aumento para o masculino e uma queda para as mulheres. No perfil masculino, a média dos valores atinge R$ 4.493,39 (+0,9%). Já no perfil feminino, a média fica em R$ 2.988,94 (-2,5%).

A maior variação para o masculino é em Porto Alegre, onde chega a R$ 5.287,92 (+35,6%). Já no feminino, a maior variação se dá em Curitiba, onde o valor é de R$ 3.236,76 (+12,3%).

De acordo com Márcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, as quedas apresentadas em junho podem indicar um novo movimento no mercado para os próximos meses. “Viemos de um aumento de 2,5% no valor médio masculino e 2,8% no feminino, de acordo com os dados de maio. Já conseguimos observar que não foi um aumento significativo, ao contrário do que aconteceu com a queda registrada em junho de mais de 10% para ambos os perfis. Vai ser interessante observar como o mercado vai se comportar no próximo mês e se teremos a manutenção da queda nos valores”, destaca a executiva.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras